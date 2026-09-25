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ഷൂട്ടിങ് കോർട്ടിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇരട്ട മെഡൽ; സ്വർണവും വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി!

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India at Asian Games 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 9:19 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 10:12 AM IST

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ഐച്ചി-നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ ആറാം ദിനത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് കോർട്ടിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം. 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്‌സഡ് ടീം ഇനത്തിലും 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 പൊസിഷൻസിലും മെഡലുകൾ വാരിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം 19 ആയി ഉയർന്നു.

10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്‌സഡ് ടീം ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുരുചിയും കമൽജീതും ചേർന്ന സഖ്യമാണ് രാജ്യത്തിനായി സ്വർണം നേടിയത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തിയ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും സുവർണ്ണ നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചത്. പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിൽ ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് സിംഗ് തോമർ, നീരജ് കുമാർ, രുദ്രാൻക്ഷ് പാട്ടീൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡലും സ്വന്തമാക്കി.

മറ്റ് ഇനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ മെഡലുകൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ ടെന്നീസ് മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ ദിയ ചിതാലെ - മാനുഷ് ഷാ സഖ്യവും, സ്ക്വാഷ് മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ വെറ്ററൻ താരം ജോഷ്‌ന ചിന്നപ്പ - വേലവൻ സെന്തിൽകുമാർ സഖ്യവും സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇടം ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പുരുഷ-വനിതാ കബഡി ടീമുകളുടെ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളിലാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അത്‌ലറ്റിക്‌സില്‍ വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട്, പോൾവോൾട്ട് ഇനങ്ങളിലും, പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്റർ, ഹാമർ ത്രോ മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ഇന്ന് മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളുമായി ട്രാക്കിലിറങ്ങും.

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10:10 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം ജപ്പാനെ തോൽപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം ജപ്പാനെതിരെ 3-1നു വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ലാൽറെംസിയാമി, ഇഷിക, നവ്‌നീത് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്കോർ ചെയ്‌തത്. സെമിഫൈനലിന് മുൻപ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി സിംഗപ്പൂരിനെതിരെ ഒരു മത്സരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്.

10:09 AM, 25 Sep 2026 (IST)

കബഡി: ഇന്ത്യ v നേപ്പാൾ വനിതാ സെമിഫൈനൽ

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നാല് മത്സരങ്ങളിലും ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം സെമിഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ചു. സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം സെമിഫൈനലിൽ നേപ്പാളിനെ നേരിടും.

9:20 AM, 25 Sep 2026 (IST)

10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റളിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണം

10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്‌സഡ് ടീം ഫൈനലിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി സുരുചിയും കമൽജീതും ഇന്ത്യക്കായി രണ്ടാമത്തെ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി. 484.6 പോയിന്‍റുകള്‍ നേടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്‍റെ ഈ സുവർണ്ണ നേട്ടം. ലോക റെക്കോർഡിന് വെറും നാല് പോയിന്‍റ് മാത്രം അകലെയായിരുന്നു ഇവരുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം.

അവസാന സ്ഥാനങ്ങൾ

  • ഇന്ത്യ: 484.6 (സ്വർണം)
  • ദക്ഷിണ കൊറിയ: 478.0 (വെള്ളി)
  • ഇറാൻ: 415.8 (വെങ്കലം)
Last Updated : September 25, 2026 at 10:12 AM IST

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