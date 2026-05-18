ETV Bharat / sports

ഇതുകൊണ്ടാണ് മെസ്സി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചവനാകുന്നത്! ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ആരാധകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച ആ വാർത്ത!

ക്ലബ്ബ് പരിശീലനത്തിന് പുറമെ ഡബിൾ ഷിഫ്റ്റ്, രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് അർജന്‍റീനിയന്‍ നായകൻ.

Lionel Messi
Lionel Messi (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലെന്ന് സഹതാരം റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ക്ലബ്ബ് തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും വ്യക്തിഗതമായും ടീം പരമായും എല്ലാ വലിയ നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും, മെസ്സിയുടെ അധ്വാനം എന്നത്തേക്കാളും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കരിയറിലെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 38-കാരനായ താരം ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്‍റര്‍ മിയാമിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ മെസ്സി, ക്ലബ്ബിലെ സാധാരണ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ദിവസവും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി പ്രത്യേക പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡി പോൾ പറഞ്ഞു.

രണ്ട് മാസമായി തുടരുന്ന കഠിന ശാരീരികക്ഷമതാ പ്ലാൻ

ലോ ഡെൽ പോളോയോട് (Lo del Pollo) സംസാരിക്കവെയാണ് ഡി പോൾ ഈ പരിശീലന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ഈ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി തുടരുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "കഴിഞ്ഞ രണ്ട്-മൂന്ന് മാസങ്ങളായി ക്ലബ്ബിലെ പരിശീലനത്തിന് പുറമെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. മികച്ച ശാരീരികക്ഷമതയോടെ ലോകകപ്പിൽ എത്താൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത്രത്തോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ഡബിൾ ഷിഫ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചു, ട്രെയിനറുടെ സഹായത്തോടെ കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി ഇതിനായി നൽകുന്നുമുണ്ട്," ഡി പോൾ പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് കിരീട പ്രതിരോധത്തിനായി മെസ്സി പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.

എംഎൽഎസ് സീസണിൽ മെസ്സി മാജിക്

മുപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിലും മെസ്സി തന്‍റെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഫോം തുടരുന്നതിന്‍റെ രഹസ്യം ഈ കഠിനാധ്വാനമാണ്. 2026 മേജർ ലീഗ് സോക്കർ സീസണിൽ മിയാമിക്കായി മെസ്സി മാന്ത്രിക പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 ഗോളുകളും 6 അസിസ്റ്റുകളും താരം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ മിയാമി

ലോകകപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണ സ്വിങ്ങിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന മത്സരത്തിലെ മെസ്സിയുടെ പ്രകടനം. പോർട്ട്ലാൻഡ് ടിംബേഴ്സിനെതിരായ മേജർ ലീഗ് സോക്കർ മത്സരത്തിൽ മിയാമി 2-0 ന് വിജയിച്ചപ്പോൾ, ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി മെസ്സി നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ എട്ടാം ജയം കുറിച്ച മിയാമി പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. നിലവിൽ 4 സമനിലയും 3 തോൽവിയുമടക്കം 28 പോയിന്‍റാണ് മിയാമിക്കുള്ളത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നാഷ്‌വില്ലേക്കാൾ വെറും രണ്ട് പോയിന്‍റ് മാത്രം പിന്നിലാണ് മെസ്സിയുടെ ടീം.

Also Read: തോൽവിയറിയാതെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ; ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്ന് അവസാന അങ്കത്തിന്!

TAGGED:

RODRIGO DE PAUL MESSI INTERVIEW
MESSI INTER MIAMI GOALS 2026
MESSI DOUBLE TRAINING SHIFT
MESSI SECRET TRAINING
LIONEL MESSI WORLD CUP TRAINING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.