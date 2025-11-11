ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തില് ഹൈദരാബാദും വേദി; സ്ഥിരീകരിച്ച് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി
'ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2025’ പരിപാടിയിൽ അഹമ്മദാബാദിനു പകരം ഹൈദരാബാദിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി സംഘാടകർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
Published : November 11, 2025 at 7:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അർജന്റീന സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഡിസംബറിലെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ ഹൈദരാബാദും വേദിയാകും. 'ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2025’ പരിപാടിയിൽ അഹമ്മദാബാദിനു പകരം ഹൈദരാബാദിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി സംഘാടകർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും മെസ്സിയുടെ സന്ദര്ശനം സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'ലയണൽ മെസ്സിയെ തെലങ്കാന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു! 'തെലങ്കാന റൈസിംഗ് 2047' വിഷന് ഭാഗമായി മെസ്സി ഈ ഡിസംബറിൽ ഹൈദരാബാദിൽ എത്തുന്നുവെന്നാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി കുറിച്ചത്.
డిసెంబర్ 13న హైదరాబాద్ కు అంతర్జాతీయ దిగ్గజ ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ— Telangana Congress (@INCTelangana) November 11, 2025
భారత పర్యటనలో భాగంగా హైదరాబాద్ కు రానున్న మెస్సీ
సీఎం శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారితో మెస్సీ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యే అవకాశం
సీఎం గారిని కలిసిన మెస్సీ భారత పర్యటన వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తున్న… pic.twitter.com/bOxdAwpFmU
പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ, സംഘാടകന് സതാദ്രു ദത്തയും ഗോട്ട് ടൂർ പ്രതിനിധി സംഘവും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ സന്ദര്ശിച്ചു. യോഗത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ടൂർ പോസ്റ്റർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയും മെസ്സിയുടെ ടീം ഒപ്പിട്ട ഫുട്ബോൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഗോള പ്രതിച്ഛായയും സുസ്ഥിര വളർച്ചയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമായ 'തെലങ്കാന റൈസിംഗ് 2047' ന്റെ ആഗോള അംബാസഡറാകാൻ മെസ്സിയെ ക്ഷണിക്കാനും സർക്കാർ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ഹൈദരാബാദ് ആദ്യം ടൂർ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊച്ചിയിൽ നടക്കാനിരുന്ന അർജന്റീനയുടെ സൗഹൃദ മത്സരം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കേരളം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ആവേശം കണക്കിലെടുത്താണ് ഹൈദരാബാദിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഡിസംബർ 12ന് രാത്രി മയാമിയിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തുന്ന മെസ്സി 13ന് രാവിലെ കൊൽക്കത്തയിലും വൈകിട്ട് ഹൈദരാബാദിലും വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും.
14ന് മുംബൈയിലും 15ന് ന്യൂഡൽഹിയിലുമായി അവസാനിക്കുന്ന പര്യടനത്തിനിടെ മെസ്സി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തും. ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന വിവരം മെസ്സി നേരത്തെ തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകള് വഴി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നു. 2011 സെപ്റ്റംബറിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സോൾട്ട്ലേക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അർജന്റീന– വെനസ്വേല സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം കളിക്കാനാണ് മെസി മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.
Lionel Messi coming to Hyderabad in December during GOAT tour India 2025!— Naveena (@TheNaveena) November 10, 2025
Govt plans to invite him to become a global brand ambassador of #TelanganaRising pic.twitter.com/btW3wXHWIR
മെസ്സിയുടെ ഹൈദരാബാദ് സന്ദര്ശനം
സമയം: വൈകുന്നേരം 7pm - സെലിബ്രിറ്റി ഫുട്ബോൾ മത്സരം, യുവ പ്രതിഭകൾക്കുള്ള മാസ്റ്റർക്ലാസ്, പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടുകൾ, സംഗീത പരിപാടി എന്നിവ നടക്കും. മെസ്സിക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായ ലൂയിസ് സുവാരസും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും ഉണ്ടായേക്കും. ടിക്കറ്റുകൾ ഉടൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും.
തീയതി: ഡിസംബർ 13, 2025
സ്ഥലം: ഉപ്പലിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗച്ചിബൗളി സ്റ്റേഡിയം.
