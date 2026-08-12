ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് അനിശ്ചിതകാല അവധിയെടുത്ത് മെസ്സി; മടക്കം എപ്പോഴെന്ന് വ്യക്തമല്ല
പിതാവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം; ഇന്റര് മയാമിയിൽ നിന്ന് അനിശ്ചിതകാല അവധിയെടുത്ത് മെസ്സി.
Published : August 12, 2026 at 11:05 AM IST
റൊസാരിയോ: പിതാവ് ഹോർഹെ മെസ്സിയുടെ വിയോഗത്തെത്തുടർന്ന് ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി വിട്ടുനിൽക്കാനൊരുങ്ങി അർജന്റീനന് ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി. നിലവിൽ ജന്മനാടായ റൊസാരിയോയിലുള്ള താരം തൻ്റെ ക്ലബ്ബായ ഇന്റര് മയാമിയിലേക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സമയക്രമവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രമുഖ സ്പാനിഷ് മാധ്യമമായ 'മാർക്ക' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഹോർഹെ മെസ്സിയുടെ വിയോഗ വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. ആ സമയത്ത് സൌത്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ മയാമിയുടെ ലീഗ്സ് കപ്പിലെ മോണ്ടെറെയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു 39-കാരനായ മെസ്സി. മരണവിവരമറിഞ്ഞയുടൻ താരം ഈ ആഴ്ച ആദ്യം തന്നെ സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം റൊസാരിയോയിലെത്തുകയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മെസ്സിക്ക് ഇന്റര് മയാമി ക്ലബ്ബ് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും അനിശ്ചിതകാല അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനസികമായി തിരിച്ചെത്താൻ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അർജന്റീനയിൽ തുടരാൻ താരത്തിന് ക്ലബ്ബ് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മെസ്സിയുടെ കരുത്തായ വഴികാട്ടി
ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കരിയറിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പിതാവ് ഹോർഹെ മെസ്സി. കേവലം ഒരു പിതാവ് എന്നതിലുപരി, മെസ്സിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ വളർച്ചാ ഘട്ടം മുതൽ കരിയറിലെ പ്രധാന ഏജന്റായും മാനേജരായും ഉപദേശകനായും പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയിൽ മെസ്സി എത്തിയ ദശകങ്ങളത്രയും ഹോർഹെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.
Lionel Messi’s father Jorge has passed away at 68 years old.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026
Thoughts are with the whole Messi family, Lionel, those close to him in a very difficult time.
Rest in peace, Jorge. 🕊️ pic.twitter.com/FsSL60xxDx
ഈ സീസണിൽ ലീഗ്സ് കപ്പിൽ അത്ലറ്റിക്കോ സാൻ ലൂയിസിനെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി മെസ്സി മികച്ച ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. നിലവിൽ കായികരംഗത്തെ എല്ലാ മുൻഗണനകളും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2023-ൽ മയാമിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം 107 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 92 ഗോളുകളുമായി അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ മെസ്സി മിന്നും പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. അതായത് ഓരോ 96.2 മിനിറ്റിലും താരം ഒരു ഗോൾ വീതം നേടുന്നുണ്ട്. കരിയറിൽ ആകെ 921 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള മെസ്സി, 1,000 ഗോൾ എന്ന ചരിത്ര നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് 79 ഗോളുകൾ മാത്രം അകലെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കരിയറിലെ റെക്കോർഡുകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനാണ് മെസ്സിയുടെ തീരുമാനം. താരം കളിയിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്നദ്ധതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
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