ലീഗ്സ് കപ്പിൽ മെസ്സി മാജിക്; ഇരട്ട ഗോളോടെ ചരിത്രനേട്ടം, ഇന്റര് മയാമിക്ക് മിന്നും ജയം
ലോകകപ്പ് നിരാശ മറികടന്ന് മെസ്സിയുടെ രാജകീയ തിരിച്ചുവരവ്; ലീഗ്സ് കപ്പിൽ ഇരട്ട ഗോളോടെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം, ഇന്റര് മയാമിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം.
Published : August 6, 2026 at 3:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം മെെതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ അർജന്റീനൻ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ലീഗ്സ് കപ്പിൽ ഇരട്ട ഗോളോടെ തകർപ്പൻ റെക്കോർഡ്. അത്ലറ്റിക്കോ സാൻ ലൂയിസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറകിലായിരുന്ന ഇന്റര് മയാമിയെ മെസ്സിയുടെ കരുത്തിൽ 4-2 എന്ന നിലയിലാണ് ടീം വിജയിപ്പിച്ചത്.
ഈ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ലീഗ്സ് കപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനോട് 1-0 ന് തോറ്റ് അർജന്റീന റണ്ണേഴ്ല് അപ്പായതിന് ശേഷം മെസ്സി നേടുന്ന ആദ്യ ഗോളുകളാണിത്.
MESSI SCORES A BRACE IN HIS FIRST START SINCE THE WORLD CUP 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2026
(via @LeaguesCup) pic.twitter.com/E1pgfLEsML
മെസ്സിയുടെ ഇരട്ട ഗോളും മയാമിയുടെ തിരിച്ചുവരവും
മത്സരത്തിന്റെ നാലാം മിനിറ്റിൽ ഡേവിഡ് റോഡ്രിഗസിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ സാൻ ലൂയിസാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ 11-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ മടക്കി മെസ്സി മയാമിയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് (44-ാം മിനിറ്റ്) മെസ്സി തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി മയാമിക്ക് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. സാൻ ലൂയിസിനായി റാഫ ലോറന്റേയും ഗോൾ നേടി. മയാമിക്ക് വേണ്ടി ടെലാസ്കോ സെഗോവിയ, ഡിഫെൻഡർ മൈക്കൽ എന്നിവരും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഈ വിജയത്തോടെ ഇന്റര് മയാമിയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് എട്ട് മത്സരങ്ങളായി ഉയർന്നു.
ലീഗ്സ് കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ
ലീഗ്സ് കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡാണ് മെസ്സി ഇതോടെ സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്. ടൂർണമെന്റില് മെസ്സിയുടെ ആകെ ഗോൾ നേട്ടം 14 ആയി. ലോസ് ആഞ്ചലസ് എഫ്സിക്ക് വേണ്ടി 13 ഗോളുകൾ നേടിയ ഡെനിസ് ബൗംഗയെയാണ് മെസ്സി മറികടന്നത്. ബോംഗോകുഹ്ലെ ഹ്ലോങ്വാനെ, കുച്ചോ ഹെർണാണ്ടസ്, തായ് ബാരിബോ എന്നിവർ ഏഴ് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
സുവാരസിന് വിലക്ക്
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലീഗ്സ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ സിയാറ്റിലിനെതിരായ മത്സരത്തിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് നേരിടുന്നതിനാൽ സൂപ്പർ താരം ലൂയിസ് സുവാരസ് ഈ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെയാണ് ലീഗ്സ് കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മേജർ ലീഗ് സോക്കറിലെയും (MLS) ലിഗ എംഎക്സിലെയും (Liga MX) 18 വീതം പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകൾ ഉൾപ്പെടെ 36 ടീമുകളാണ് പുതിയ ഫോർമാറ്റിൽ ടൂർണമെന്റില് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.
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