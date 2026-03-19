900 ഗോളുകളുടെ തിളക്കത്തിൽ മെസ്സി; റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ചരിത്രനേട്ടം, ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് കണ്ണീർ മടക്കം

മെസ്സിയുടെ 900-ാം ഗോളിനും രക്ഷിക്കാനായില്ല, കോൺകകാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിൽ നിന്ന് മയാമി പുറത്തായി.

Lionel Messi
Lionel Messi Scores 900th Career Goal (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 2:23 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ലോക ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവ്വമായ നാഴികക്കല്ല് കൂടി പിന്നിട്ട് അർജന്‍റീനൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി. കോൺകകാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിൽ നാഷ്‌വിൽ എസ്‌സിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയതോടെ കരിയറിൽ 900 ഗോളുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരമായി മെസ്സി മാറി. എന്നാൽ മെസ്സിയുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിനിടയിലും ഇന്‍റര്‍ മയാമി ടൂർണമെന്‍റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

ജിയോഡിസ് പാർക്കിൽ നടന്ന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിന്‍റെ ഏഴാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ആ ചരിത്ര ഗോൾ. ഇടംകാലൻ ഷോട്ടിലൂടെ നാഷ്‌വിൽ ഗോളി ബ്രയാൻ ഷ്വാക്കിനെ കീഴടക്കിയ താരം മയാമിയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. കോൺകകാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിൽ മെസ്സിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഗോളാണിത്. ഇതോടെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ എട്ട് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ 10 നേരിട്ടുള്ള ഗോൾ പങ്കാളിത്തം താരം പൂർത്തിയാക്കി. എയ്ഞ്ചൽ സെപുൽവേദ (11) മാത്രമാണ് നിലവിൽ മെസ്സിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

റൊണാൾഡോയ്ക്കൊപ്പം മെസ്സിയും

തന്‍റെ ചിരകാല എതിരാളിയായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മാത്രമുള്ള 900 ഗോൾ ക്ലബ്ബിലേക്കാണ് മെസ്സിയും ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ പോർച്ചുഗലിനായി ഗോൾ നേടിയാണ് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ 13 ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരങ്ങൾ പങ്കിട്ട ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് 900 ഗോൾ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മയാമിക്ക് നിരാശ

മെസ്സി ആദ്യ ഗോൾ നേടി മയാമിയെ മുന്നിലെത്തിച്ചെങ്കിലും 74-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ എസ്പിനോസയിലൂടെ നാഷ്‌വിൽ സമനില പിടിച്ചു. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി സ്കോർ 1-1 ആയെങ്കിലും എവേ ഗോൾ നിയമത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ നാഷ്‌വിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ക്രിസ്റ്റ്യൻ എസ്പിനോസയാണ് കളിയിലെ താരം. ക്വാർട്ടറിൽ ക്ലബ് അമേരിക്ക - ഫിലാഡൽഫിയ യൂണിയൻ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും നാഷ്‌വിൽ നേരിടുക.

തിളങ്ങുന്ന കരിയർ

ബാഴ്‌സലോണ, പിഎസ്‌ജി, അർജന്‍റീന ദേശീയ ടീം എന്നിവർക്കായി വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ച മെസ്സി എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവായിട്ടുണ്ട്. 2012-ൽ ബാഴ്‌സക്കായി 79-ഉം അർജന്‍റീനയ്ക്കായി 12-ഉം ഗോളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം 91 ഗോളുകൾ നേടി മെസ്സി റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ 900 ഗോളുകൾ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ പിന്നിട്ടതോടെ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്‌ക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മെസ്സി തന്‍റെ സ്ഥാനം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു.

