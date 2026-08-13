ഓർമ്മകളിൽ പിതാവ്, നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് എതിരാളി; മെസ്സിയുടെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ മടങ്ങിവരവ്
പിതാവിന്റെ വേർപാട്, കളി നിർത്തുമെന്ന ആശങ്ക; ഒടുവിൽ മെസ്സി എത്തി, മൈതാനം കണ്ടത് കണ്ണീരണിയിക്കുന്ന കാഴ്ച!
Published : August 13, 2026 at 2:17 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് എന്നും ഓർക്കാൻ ഒരു സുന്ദര നിമിഷം സമ്മാനിച്ചാണ് ലയണൽ മെസ്സി കളിമുറ്റത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. തോൽവിയിലും ജയത്തിലുമുപരി മനുഷ്യത്വവും സ്നേഹവുമാണ് കളിക്കളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കാഴ്ച.
പിതാവ് ജോർജ്ജ് മെസ്സിയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി മൈതാനത്തിറങ്ങിയ അർജന്റീനന് ഇതിഹാസത്തെ എതിർ ടീമിലെ താരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ നിമിഷം ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാവുകയാണ്.
A smile and a hug for Messi 🩷— ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2026
Jhohan Romaña with a lovely gesture 🫂
(Via @LeaguesCup) pic.twitter.com/ijg7U9aBP1
സ്നേഹത്തോടെ എതിരാളി; വൈറലായി ആ നിമിഷം
വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ലീഗ്സ് കപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇന്റര് മയാമിയും മെക്സിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ലിയോണും തമ്മിലായിരുന്നു പോരാട്ടം. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മെസ്സി പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ലിയോണിന്റെ ഡിഫെൻഡറായ ജോഹാൻ റൊമാന മെസ്സിയെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ആശ്വാസമറിയിച്ചത്. മയാമിയുടെ നൂ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ ഈ ദൃശ്യം വികാരഭരിതരാക്കി.
മത്സരശേഷം ക്ലബ് ലിയോൺ ഈ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു. "ഈ കെട്ടിപ്പിടുത്തം ലിയോണിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നാണ്, ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ലയണൽ, ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്," എന്ന് അവർ കുറിച്ചു.
തളർന്നുപോയ നാളുകൾ
68-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ച പിതാവ് ജോർജ്ജ്, മെസ്സിയുടെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിന്റേയും ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളുടെയും മുഖ്യ സൂത്രധാരനായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മരണത്തോടെ താൻ മാനസികമായി തകർന്നുപോയെന്നും ഫുട്ബോൾ കരിയർ തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെന്നും മെസ്സി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. "നിങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അറിയില്ല," എന്നായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മെസ്സി വേഗത്തിൽ മയാമി നിരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു.
മയാമി പുറത്തായി, ലിയോണിന് ജയം
മെസ്സിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആരാധകർക്ക് ആവേശം നൽകിയെങ്കിലും മയാമിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്ന മയാമിയെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ലിയോൺ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ചു.
Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel.— Club León (@clubleonfc) August 13, 2026
RESPETO Y CARIÑO 💚@TeamMessi pic.twitter.com/D1Tdb03DOf
മയാമിക്കായി ഡാനിയൽ പിന്ററും യാനിക്ക് ബ്രൈറ്റും ഗോളുകൾ നേടി. എന്നാൽ ലിയോണിനായി ഡാനിയൽ ആർസില ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ തിളങ്ങി, ജുവാൻ പാബ്ലോ ഡൊമിംഗസ് ഒരു ഗോളും നേടി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയോടെ മയാമി ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. ഒരു കളി എന്നതിലുപരി മെസ്സി എന്ന വ്യക്തിക്ക് സഹതാരങ്ങളും എതിരാളികളും നൽകിയ പിന്തുണയാണ് ഈ മത്സരത്തെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
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