മെസി വിരമിക്കുന്നു...? വികാരനിർഭരമായ പോസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട് ഫുട്ബോളിൻ്റെ "മിശിഹ"
ഒന്നുറപ്പാണ്... അയാള് നൃത്തം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇനി നേടാൻ ഒന്നുമില്ല.... ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് മുന്നോടിയായി ഫുട്ബോളിൻ്റെ "ഗോട്ട്" പങ്കുവച്ച കത്ത് വൈറലാകുകയാണ്...
Published : July 19, 2026 at 12:13 PM IST
മിയാമി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അർജൻ്റീനയുടെ ക്യാപ്റ്റനും കാൽപന്തിൻ്റെ മന്ത്രവാദിയുമായ ലയണൽ മെസി ഒരു തുറന്ന കത്ത് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്പെയിനെതിരെയുള്ള ആവേശകരമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തൻ്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് മെസി സഹതാരങ്ങൾക്കായും ആരാധകര്ക്കായും ഈ വികാരനിർഭരമായ സന്ദേശം കുറിച്ചത്. നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന അർജൻ്റീനൻ ജേഴ്സിയിലുള്ള തൻ്റെ ഇതിഹാസതുല്യമായ യാത്ര അവസാനത്തോടടുക്കുന്നു എന്ന ശക്തമായ സൂചനയാണ് ഈ കത്ത് നൽകുന്നത്.
കിരീടങ്ങളല്ല, ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയാണ് പ്രധാനം
മുഴുവൻ അർജൻ്റീനൻ ടീമും മാനേജ്മെൻ്റ് സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പമാണ് മെസി തന്റെ മനസ്സ് തുറന്നത്. വെറും വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറം ടീമിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്കാണ് താൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് മെസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം കേവലം കിരീടങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ച ആ വഴികളായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിനൊപ്പം ഓരോ ദിവസവും പങ്കിടുക, ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുക, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, ഓരോ ചുവടും ആസ്വദിക്കുക... ഇതെല്ലാമായിരുന്നു പ്രധാനം," മെസി കുറിച്ചു.
ഈ ദേശീയ ടീമിനെ ഒരു ‘കുടുംബം’ പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളായ സഹതാരങ്ങൾക്കും മാനേജ്മെൻ്റിനും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, "നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആർക്കും മായ്ക്കാനാവാത്ത ഒരു ചരിത്രം ഇതിനകം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു," എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഫൈനലിന് മുൻപ് സഹതാരങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ക്യാപ്റ്റൻ മറന്നില്ല.
സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ, ചരിത്രത്തിലേക്ക്
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി അർജൻ്റീനയെ 2-1 ൻ്റെ ആവേശകരമായ തിരിച്ചുവരവ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മെസി ആയിരുന്നു. ഫൈനലിൽ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനാണ് അർജൻ്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. ഇത് മെസിയുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരവും, ഒരുപക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ തന്നെ അവസാന പോരാട്ടവും ആകാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ തൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിലവിലെ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഈ മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർജൻ്റീനയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിലാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളല്ല, ലക്ഷ്യം കിരീടം
നിലവിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ മുന്നിലാണെങ്കിലും മെസിയുടെ കണ്ണ് വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളിലല്ല. കളി ആസ്വദിക്കുക, അർജൻ്റീനയെ വീണ്ടുമൊരു ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോളർ (G.O.A.T) തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരാധകർ പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. ഈ കത്ത് ഒരു വിടപറച്ചിലിൻ്റെ മുന്നോടിയാണെങ്കിൽ, ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഇതിഹാസത്തിന് രാജകീയമായ ഒരു യാത്രയയപ്പ് നൽകാൻ തന്നെയാകും അർജൻ്റീനൻ പടയാളികൾ കളത്തിലിറങ്ങുക!
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