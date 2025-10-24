ETV Bharat / sports

മെസ്സി മാജിക് കാല്‍പന്ത് പ്രേമികള്‍ക്ക് ഇനിയും കാണാം; ഇന്‍റര്‍ മയാമിയില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി കരാര്‍ നീട്ടി

41ാം വയസ്സിലും മെസ്സി കളിക്കളത്തിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമായി.

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 11:21 AM IST

ര്‍ജന്‍റീനയുടെ ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ലയണല്‍ മെസ്സി അമേരിക്കയിലെ ഇന്‍റര്‍ മയാമിയുമായുള്ള കരാര്‍ 2028 വരെ പുതുക്കി. ഇപ്പോള്‍ 38 വയസ്സുള്ള സൂപ്പര്‍ താരം 41ാം വയസ്സിലും കളിക്കളത്തിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമായി. 2023 ജൂലൈയില്‍ പിഎസ്‌ജിമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചാണ് മെസ്സി മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കര്‍ ക്ലബ്ബായ മയാമിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. വെറും 56 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 51 ഗോളുകളും 39 അസിസ്റ്റുകളും താരം നൽകി. 2025 ലെ റെഗുലർ സീസണിൽ മെസ്സിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനത്തിൽ 29 ഗോളുകളും 19 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് സമ്പാദ്യം. നാഷ്‌വില്ലെ എസ്‌സിക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെ എം‌എൽ‌എസ് കപ്പ് പ്ലേഓഫുകളിൽ വിജയം നേടുകയാണ് ടീം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മയാമിയിൽ ചേർന്നതിനുശേഷം, 2023-ൽ ലീഗ്‌സ്‌ കപ്പ്, 2024-ൽ സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് ഷീൽഡ് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിജയങ്ങൾ നേടാൻ മെസ്സി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുന്നതിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലും തുടരുന്നതിനാൽ കളിക്കളത്തിൽ താരത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം അനിവാര്യമാണ്. ഈ സീസണില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ മെസ്സി ഒന്നിലധികം ഗോളുകള്‍ നേടി. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ എംഎഎല്‍സ് താരമാണ്.

അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ അർജന്‍റീനയ്‌ക്കായി കിരീടം നിലനിർത്താൻ മെസ്സി സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഖത്തർ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നേടിയ ഏഴ് ഗോളുകൾ ഉൾപ്പെടെ 13 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ അർജന്‍റീനിയൻ കളിക്കാരനെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസും റൊണാൾഡോയും മാത്രമാണ് മൊത്തത്തിൽ കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 38 പോയിന്റുമായി CONMEBOL ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തി അർജന്‍റീന വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി.

  • മയാമിയിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വരുമാനം?

2023 ജൂലൈയിൽ മെസ്സി മയാമിയിൽ രണ്ടര വർഷത്തെ കരാറിലാണ് ആദ്യമായി ചേർന്നത്. കരാർ പ്രകാരം, മെസ്സി ഏകദേശം 20.445 മില്യൺ ഡോളർ വാർഷിക ഗ്യാരണ്ടീഡ് ശമ്പളമാണ് വാങ്ങുന്നത്. അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും ബോണസും ചേർത്ത്, ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന കളിക്കാരനായി. റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുന്ന ടീം നേട്ടങ്ങളും ഫ്രാഞ്ചൈസി മൂല്യത്തിലും ആരാധക ഇടപെടലിലും വൻ വർധനവോടെ മയാമിയെ ലീഗിന്‍റെ മുൻനിരയിലേക്ക് നയിച്ചതും ഈ കരാറാണ്. പുതിയ കരാറിന്‍റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, മെസ്സിയുടെ ശമ്പളം മുൻ വാർഷിക നിരക്കിൽ തന്നെയോ അൽപ്പം കൂടുതലോ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

