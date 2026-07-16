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മെസ്സിയുടെ ആ നീക്കം, അര്‍ജൻ്റീനയുടെ ആദ്യ ഗോള്‍ ഓഫ്‌സൈഡോ? ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് പുതിയ വിവാദം!

മെസ്സി ഓഫ്‌സൈഡ് ആയിരുന്നോ? ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ആ 'വൺ-ടു' മാജിക്കും വി.എ.ആർ വിധിയും!

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മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 9:51 AM IST

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അറ്റ്‌ലാൻ്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അർജൻ്റീന നടത്തിയ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിന് പിന്നാലെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് അര്‍ജൻ്റീനയുടെ ആദ്യ ഗോളിലെ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അസിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. കളി കഴിഞ്ഞ് ലോങ് വിസിൽ മുഴങ്ങിയിട്ടും ആരാധകരും വിദഗ്ധരും ഒരേപോലെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒന്നുതന്നെ, മെസ്സിയുടെ ആ അസിസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച നീക്കം ഓഫ്‌സൈഡ് ആയിരുന്നോ?

മെസ്സിക്കെതിരെയുള്ള ഓഫ്‌സൈഡ് അപ്പീലിന് പിന്നിൽ എന്തായിരുന്നു?

മത്സരത്തിൻ്റെ 55-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻ്റണി ഗോർഡൻ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡ് എടുത്തു. കളി അവസാനിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ സമനിലയ്ക്കായി അർജൻ്റീന സർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടി. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തിന് മേൽ അവർ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. ഒടുവിൽ മെസ്സി തുടക്കമിട്ട ഒരു സെറ്റ്-പീസ് നീക്കം മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു.

ഒരു ഷോർട്ട് കോർണർ തന്ത്രമാണ് മെസ്സി അവിടെ പയറ്റിയത്. ആദ്യ പാസ് നൽകിയ ശേഷം പന്ത് തിരികെ വാങ്ങാനായി മെസ്സി വീണ്ടും ബോക്സിന് സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങി. എന്നാൽ സഹതാരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫൻഡർക്കും മുന്നിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു. പന്ത് സ്വീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ മെസ്സി നൽകിയ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് സ്കോർ 1-1 ആക്കി മാറ്റിയത്. കോർണർ പാസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മെസ്സി ഓഫ്‌സൈഡ് പൊസിഷനിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് വാദിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങൾ ഉടനടി റഫറിയോട് അപ്പീൽ ചെയ്തു. കമൻ്ററേറ്റർമാരും ഈ സംശയം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

വി.എ.ആർ വിധി


ഗോൾ വീണതിന് പിന്നാലെ, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ആ മുന്നേറ്റം പരിശോധിക്കാൻ വീഡിയോ അസിസ്റ്റൻ്റ്‌ റഫറി (VAR) സിസ്റ്റം ഇടപെട്ടു. ഫുട്ബോൾ നിയമപ്രകാരം, ഒരു കളിക്കാരൻ പന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ നിമിഷത്തിൽ, എതിർ ടീമിൻ്റെ ഗോൾ ലൈനിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനും പന്തിനും മുന്നിലായി ആക്രമിക്കുന്ന കളിക്കാൻ്റെ തലയോ, ശരീരമോ, കാലോ ഉണ്ടായാൽ അത് ഓഫ്‌സൈഡ് ആണ്. ഇവിടെ സഹതാരത്തിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് പന്ത് പുറപ്പെടുന്ന കൃത്യമായ നിമിഷത്തിൽ മെസ്സി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വി.എ.ആറിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

വിവിധ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം, അത് കൃത്യമായ ഗോൾ തന്നെയാണെന്ന് വി.എ.ആർ ഒഫീഷ്യൽസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൺ-ടു പാസിനിടെ മെസ്സി നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ഓൺസൈഡ് ആയിരുന്നുവെന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ENGLAND VS ARGENTINA SEMIFINAL
LIONEL MESSI
MESSI OFFSIDE ENZO FERNANDEZ
LIONEL MESSI OFFSIDE CONTROVERSY

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