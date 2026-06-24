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39ലും കെടാത്ത കനൽ; ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ റെക്കോർഡ് തിളക്കത്തിൽ മെസ്സിയുടെ ജന്മദിനം!

ഇതിഹാസത്തിന് 39-ാം ജന്മദിനം; കരിയറിന്‍റെ നെറുകയിൽ റെക്കോർഡുകൾ വേട്ടയാടി ലയണൽ മെസ്സി.

Lionel Messi Celebrates 39th Birthday
Lionel Messi Celebrates 39th Birthday (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 11:15 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കാല്‍പന്തുകളിയുടെ മാന്ത്രികന്‍ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ഇന്ന് 39-ാം ജന്മദിനം. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അർജന്‍റീനയെ നയിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് താരം തന്‍റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 1987 ജൂൺ 24-ന് റൊസാരിയോയിൽ ജനിച്ച മെസ്സി, പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനത്തോടെ ഇപ്പോഴും കരിയറിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിൽ തുടരുകയാണ്. പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിടുന്ന മെസ്സി, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന പദവിയടക്കമുള്ള ടൂർണമെന്‍റ് റെക്കോർഡുകൾ കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നേറുന്നത്.

നീലയും വെള്ളയും ജേഴ്‌സിയില്‍ മെസ്സിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. 2005-ലെ യു-20 ലോകകപ്പ് കിരീടവും 2008-ലെ ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്വർണ്ണവുമായി തുടങ്ങിയ പ്രയാണം പിന്നീട് അർജന്‍റീനയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കിയത്. 2021-ലെ കോപ്പ അമേരിക്ക, 2022-ലെ ഫൈനലിസീമ, ഖത്തറിൽ വെച്ച് നടന്ന 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടം, ഒടുവിൽ 2024-ൽ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് നേടിയ കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം എന്നിവയിലൂടെ അർജന്‍റീനിയന്‍ സീനിയർ ടീമിനൊപ്പം താരം കിരീടങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി.

Lionel Messi Celebrates 39th Birthday
Lionel Messi (AP)

ക്ലബ്ബ് കരിയറിലെ സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലും മെസ്സി തന്‍റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. 2004-ൽ 17-ാം വയസ്സിൽ സ്‌പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ ബാഴ്‌സലോണയിലൂടെയാണ് മെസ്സി പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ബാഴ്‌സക്കായി 778 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 672 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം 4 യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ 35 കിരീടങ്ങളാണ് അവിടെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

പിന്നീട് 2021-ൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പാരീസ് സെന്‍റ് ജെര്‍മനിലേക്ക് (PSG) മാറിയ മെസ്സി, അവിടെ രണ്ട് ലീഗ് വൺ കിരീടങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ കപ്പും നേടി. നിലവിൽ അമേരിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ഇന്‍റര്‍ മിയാമിക്ക് വേണ്ടി കളി തുടരുന്ന താരം ലീഗ്‌സ് കപ്പ്, സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് ഷീൽഡ്, എം.എൽ.എസ് കപ്പ് തുടങ്ങിയ കിരീടങ്ങൾ നേടി വിജയയാത്ര തുടരുന്നു. അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ മെസ്സിയുടെ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ആദരവാണ് ഈ ജന്മദിനത്തിൽ താരത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Lionel Messi Celebrates 39th Birthday
Lionel Messi (AP)

മെസ്സിയുടെ പ്രധാന കിരീട നേട്ടങ്ങൾ

  • അർജന്‍റീന: യു-20 ലോകകപ്പ് (2005), ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്വർണ്ണം (2008), കോപ്പ അമേരിക്ക (2021, 2024), ഫൈനലിസീമ (2022), ഫിഫ ലോകകപ്പ് (2022).
  • ബാഴ്‌സലോണ: 10 ലാലിഗ കിരീടങ്ങൾ, 7 കോപ്പ ഡെൽ റേ, 8 സ്‌പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ്, 4 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, 3 യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ്, 3 ഫിഫ ക്ലബ്ബ് ലോകകപ്പ്.
  • പി.എസ്.ജി: ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വൺ (2022, 2023), ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ കപ്പ് (2022).
  • ഇന്‍റര്‍ മിയാമി: ലീഗ്‌സ് കപ്പ് (2023), സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് ഷീൽഡ് (2024), എം.എൽ.എസ് കപ്പ് (2025).
  • ബാലൺ ഡി ഓർ: ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ലോകത്തെ മികച്ച ഫുട്ബോളർക്കുള്ള ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം (8 തവണ - 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) സ്വന്തമാക്കിയ താരം.

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