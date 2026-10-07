ലോകകപ്പിലെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെ തള്ളി മെസ്സി; വിമർശകർക്കെതിരെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് താരം
വിവാദ വാദങ്ങൾ തള്ളി മെസ്സി; കണ്ണീരോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിനോട് വിടപറഞ്ഞു.
Published : October 7, 2026 at 12:31 PM IST
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിനോട് വിടപറഞ്ഞ് അർജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സി. തന്റെ അവസാന മത്സരത്തിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് താരം അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് തിരശ്ശീലയിട്ടത്. വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ വികാരഭരിതനായ മെസ്സി, 2026 ലോകകപ്പിലെ അർജന്റീനയുടെ കുതിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന ഗൂഢാലോചനാ വാദങ്ങളെ ശക്തമായി തള്ളിക്കളയുകയും, ടീമിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ആരാധകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ മോനുമെന്റല് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബെനിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് അർജന്റീന മെസ്സിക്ക് വിജയകരമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത്. മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ മെസ്സി, ഒരു പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് ടീമിന്റെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
മത്സരത്തിന് ശേഷം ഒരുക്കിയ ഡ്രോൺ ഷോയ്ക്കും സംഗീത പരിപാടികൾക്കും ശേഷമാണ് ആരാധകരെയും സഹതാരങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ മെസ്സിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അന്തരിച്ച തന്റെ പിതാവ് ജോർജെയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെസ്സി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് മെസ്സി സമ്മതിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് വൈകാരികമായും ശാരീരികമായും തന്നെയും ടീമിനെയും ഏറെ ബാധിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്പെയിനിനെതിരായ ഫൈനലിലേക്കുള്ള അര്ജന്റീനയുടെ പ്രയാണത്തിൽ പല നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും ടീമിന് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളെ മെസ്സി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. ഫൈനലിൽ ഒന്നും അസ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ കരിയറിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ്, കോപ്പ അമേരിക്ക വിജയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ച സഹതാരങ്ങൾക്ക് മെസ്സി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ
'ഏറ്റവും മോശം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴും എന്നെ പിന്തിരിയാൻ അനുവദിക്കാത്തതിന്, പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവരോടൊപ്പം ഇവിടെ വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അർജന്റീനയുടെ കളിക്കാരനാകുക എന്നത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യമാണ്.
എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ തുടരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് അവസാനിച്ചതായി ഞാൻ കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. എന്റേയും രാജ്യത്തിന്റേയും സ്വപ്നമായ ലോകകപ്പ് കിരീടം വീണ്ടും നേടുന്നതിന് നമ്മൾ അത്രമേൽ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരം ഞങ്ങൾക്ക് കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് നൽകിയത്. ലോകകപ്പിന് ശേഷം പല കഥകളും വാദങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരമാവധി എത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സഹതാരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പോരാടി. കരിയറിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇത്. ഈ ദേശീയ ജേഴ്സിയുടെ നിറങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യും.
പക്ഷേ, ഇനി വരുന്ന യുവതാരങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റാരെക്കാളും ശക്തരാണ്. ഈ ദേശീയ ടീം ജയിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം. ഒരു ശക്തമായ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നേടുക എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയത്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്ത വിധം സംസാരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ മൈതാനം വിട്ടുപോകാൻ ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു, ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു അർജന്റീനക്കാരനായി തുടരും. നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങലോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് അർജന്റീനയിൽ അവസാനമായത്.
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