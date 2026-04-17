കാറ്റലോണിയയിൽ വീണ്ടും മെസ്സി തരംഗം; മൈതാനത്തെ രാജാവ് ഇനി ക്ലബ്ബ് ഉടമ!

ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഉടമയായി ലയണൽ മെസ്സി, സ്‌പാനിഷ് ക്ലബ് 'യുഇ കോർണെല്ല'യെ സ്വന്തമാക്കി ഇതിഹാസ താരം.

Published : April 17, 2026 at 1:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ലോക ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഉടമസ്ഥാവകാശ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നു. സ്പെയിനിലെ അഞ്ചാം ഡിവിഷൻ ലീഗായ 'ടെർസെറ ആർഎഫ്ഇഎഫിൽ' കളിക്കുന്ന കാറ്റലൻ ക്ലബ്ബായ യുഇ കോർണെല്ലയെ (UE Cornella) മെസ്സി പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തു. കാറ്റലോണിയയുമായുള്ള തന്‍റെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മെസ്സിയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം.

"ഈ ഏറ്റെടുക്കലിലൂടെ, ബാഴ്‌സലോണയുമായുള്ള തന്‍റെ അടുത്ത ബന്ധം മെസ്സി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു. കാറ്റലോണിയയിലെ കായിക വികസനത്തിനും പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയാണിത് കാണിക്കുന്നത്. എഫ്‌സി ബാഴ്‌സലോണ താരമായിരുന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ ബന്ധം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ശക്തമായി തുടരുന്നു," എന്ന് ക്ലബ്ബ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പ്രതിഭകളുടെ ഫാക്‌ടറി
1951-ൽ സ്ഥാപിതമായ കോർണെല്ല, യുവതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പേരുള്ള ക്ലബ്ബാണ്. സ്പെയിനിലെ സെമി-പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഈ ക്ലബ്ബ്, യൂത്ത് അക്കാദമിയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകോത്തര താരങ്ങളായ ജോർഡി ആൽബ, ഡേവിഡ് റായ, ജെറാർഡ് മാർട്ടിൻ, ജാവി പുവാഡോ, കെയ്റ്റ ബാൾഡെ, ഐറ്റർ റൂയിബാൽ, ഇല്ലി സാഞ്ചസ് തുടങ്ങിയവർ ഈ ക്ലബ്ബിന്‍റെ അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്നുവന്നവരാണ്.

പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ
നിലവിൽ ലീഗിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള കോർണെല്ല, പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മാൻരേസയേക്കാൾ വെറും അഞ്ച് പോയിന്‍റ് മാത്രം പിന്നിലുള്ള അവർ ഇതിനകം തന്നെ പ്രൊമോഷൻ പ്ലേ ഓഫ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. മെസ്സിയുടെ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം എത്തുന്നതോടെ ക്ലബ്ബിന്‍റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അക്കാദമിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ടീമിനെ സ്‌പാനിഷ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ ഉയർന്ന ലീഗുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് മെസ്സിയുടെ ലക്ഷ്യം.

മയാമിയിലെ 'മെസ്സി കപ്പ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവജന വികസന പദ്ധതികളിൽ നേരത്തെ തന്നെ മെസ്സി സജീവമായിരുന്നു. ഡേവിഡ് ബെക്കാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര താരങ്ങൾ ക്ലബ്ബ് ഉടമകളായി വിജയിച്ച പാതയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ലയണൽ മെസ്സിയും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം മെസ്സി നിലവില്‍ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് വേണ്ടി 2026 സീസണിലും തകർപ്പൻ പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ആറ് എം.എൽ.എസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം താരം അഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 11ന് ന്യൂയോർക്ക് റെഡ് ബുൾസിനെതിരെ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ മയാമി 2-2 സമനില വഴങ്ങിയപ്പോൾ, 90 മിനിറ്റും കളത്തിൽ നിറഞ്ഞാടിയ മെസ്സി ടീമിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായി.

