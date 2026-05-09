നെയ്മർ തിരിച്ചുവരുമോ? ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ ബ്രസീൽ താരത്തിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മെസ്സി
നെയ്മറുടെ ശൈലി അനുകരിക്കാനാവില്ല! സുഹൃത്തിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മെസ്സി.
Published : May 9, 2026 at 9:44 AM IST
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ ലോകം ചുവടുവെക്കാനിരിക്കെ, ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം നെയ്മറുടെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ചും തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്ന് അർജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി. നെയ്മർ ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോളിലെ എലൈറ്റ് താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണെന്നും അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കളത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും മെസ്സി പറഞ്ഞു. 'ലോ ഡെൽ പോളോ' എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.
സൗഹൃദവും സ്നേഹവും; മെസ്സിയുടെ വാക്കുകൾ
ബാഴ്സലോണയിലും പി.എസ്.ജിയിലും വർഷങ്ങളോളം സഹതാരങ്ങളായിരുന്ന മെസ്സിയും നെയ്മറും മൈതാനത്തിനപ്പുറം വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. 'ലോകകപ്പിൽ ലോകത്തെ മികച്ച താരങ്ങൾ കളിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. നെയ്മറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോം എന്തുതന്നെയായാലും അദ്ദേഹം ലോകത്തെ മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. അവൻ ബ്രസീലിനും ഫുട്ബോളിനും നൽകുന്ന അർത്ഥം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ലോകകപ്പിലുണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്," മെസ്സി പറഞ്ഞു.
നെയ്മറെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മെസ്സി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "നെയ്മർ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അവന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ അത്തരമൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. യാതൊരു കൃത്രിമത്വവുമില്ലാതെ, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന, പ്രത്യേക ചടുലതയുള്ള പ്രകൃതമാണ് നെയ്മറുടേത്. ലോകകപ്പിൽ അവൻ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു."
❤️🫂 Leo Messi on Neymar at the World Cup: “I can’t be very objective, he’s a friend of mine. Obviously, I would LOVE for him to go and for good things to happen to him because he deserves it”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
കിരീടം നിലനിർത്താൻ അർജന്റീന
തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയ്ക്ക് കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്നത് പ്രയാസകരമായ ദൗത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ്, ബ്രസീൽ എന്നീ ടീമുകളെയാണ് ഇത്തവണ മെസ്സി കിരീടസാധ്യതയുള്ള മുൻനിര ടീമുകളായി കാണുന്നത്.
'ലോകകപ്പ് എപ്പോഴും സങ്കീർണ്ണമായ ഒന്നാണ്. അവിടെ എത്തുന്ന ടീമുകളുടെ ഗുണനിലവാരം അത്രത്തോളം വലുതാണ്. ഓരോ അർജന്റീനിയൻ ആരാധകനെയും പോലെ ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഞങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച ഫോമിലുള്ള മറ്റ് ടീമുകൾ ഉണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം - താരം പറഞ്ഞു.
പരിക്കിന്റെ കരിനിഴലിൽ നെയ്മർ
ബ്രസീലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായ നെയ്മർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി പരിക്കിന്റെ പിടിയിലാണ്. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ഉറുഗ്വേയ്ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനിടെയേറ്റ എസിഎൽ പരിക്കാണ് താരത്തിന് വില്ലനായത്. തുടർന്ന് ദീർഘകാലം വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന താരം തന്റെ പഴയ ക്ലബ്ബായ സാന്റോസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പരിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ്. 2025-ൽ 28 മത്സരങ്ങളിൽ ബൂട്ടു കെട്ടിയ നെയ്മർക്ക് ഈ വർഷം പരിക്കുകൾ മൂലം വെറും 12 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.
