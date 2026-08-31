വിട ചൊല്ലി 'മിശിഹാ': അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപിച്ച് മെസി
'ഫൈനലിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞുപോയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങളെയെല്ലാം അറിയിക്കുന്നതെന്ന് മെസി
Published : August 31, 2026 at 9:08 PM IST
ലയണൽ മെസി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനോട് 1-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് 39-കാരനായ മെസ്സി അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി അഴിച്ചുവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തീരുമാനമാണ് മെസി ഇപ്പോള് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മെസിയുടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണരൂപം-
ഫൈനലിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞുപോയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങളെയെല്ലാം അറിയിക്കുന്നത്…
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്, എങ്കിലും അതിനുള്ള സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാം നേടിയപ്പോൾ മാത്രമല്ല, അതിനുമുമ്പും ഈ ജേഴ്സിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതിനും ഫുട്ബോളിലൂടെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അർജന്റീനക്കാരാണെന്ന് അഭിമാനം കൊള്ളിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ സർവ്വസ്വവും നൽകി പോരാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
ഇനി അധികം സമയമില്ല, ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ദേശീയ ടീമിൽ ആയിരിക്കുക എന്നത് ഞാൻ എന്നും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു, എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി നൽകാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല. കൂടാതെ, അവസരം അർഹിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ പിന്നാലെ വരുന്നുമുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി നൽകിയ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി. മൈതാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആർപ്പുവിളികൾ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും. ഇനി മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി, പുറത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും (നല്ല സമയത്തും മോശം സമയത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് മോശം സമയങ്ങളിൽ) ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.
വളരെ മനോഹരവും എന്നാൽ പ്രയാസകരവുമായ ഈ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതിനും പിന്തുണച്ചതിനും എന്റെ കുടുംബത്തിന് നന്ദി. എനിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഓരോ പരിശീലകർക്കും സഹതാരങ്ങൾക്കും ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി. ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകളും മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ മടങ്ങുന്നത്.
എന്റെ സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്കായി സ്വപ്നതുല്യമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന ആശ്വാസത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ പടിയിറങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അത് ജീവിച്ചുതീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്!
എന്നെ ഒരു അർജന്റീനക്കാരനാക്കിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി.
വാമോസ് അർജന്റീന!
(ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം, ജൂലൈ 21-നാണ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ കുറിച്ചത്. എന്റെ അച്ഛന് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം, മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ...
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ അർജന്റീനയ്ക്കായി 207 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 125 ഗോളുകൾ മെസ്സി നേടിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡും മെസ്സിക്കാണ്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡ് ഇരുതാരങ്ങളും മറി കടന്നിരുന്നു.
2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച മെസ്സി ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബോൾ' പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് 2014 ലോകകപ്പിലും ടീമിനെ ഫൈനലിലെത്തിച്ച് ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടി. കൂടാതെ രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങളും ഒരു ഫിനാലിസിമയും അർജന്റീനയ്ക്ക് നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും, ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ മെസ്സി തുടർന്നും സജീവമായിരിക്കും. 8 തവണ ബാളൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ ബാഴ്സലോണ ഇതിഹാസമായ മെസ്സി നിലവിൽ മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ ഇന്റർ മിയാമിക്കായി കളി തുടരും.