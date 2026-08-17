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പി.എസ്.ജിയെ അട്ടിമറിച്ച് ലെൻസ്; ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി

തൗവിന്‍റെ മാന്ത്രിക ഗോൾ, ടോപ്‌മോളറുടെ തന്ത്രങ്ങൾ; പി.എസ്.ജിയെ വീഴ്ത്തി ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയില്‍ ലെൻസ് ചാമ്പ്യന്മാർ.

Lens Stun 10-Man Paris Saint-Germain
Lens Stun 10-Man Paris Saint-Germain 1-0 To Claim French Champions Trophy (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 3:10 PM IST

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ലൂഥെ (ഫ്രാൻസ്): യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് നേടി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം പി.എസ്.ജിയെ ഞെട്ടിച്ച് ലെൻസ്. ആവേശകരമായ ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി പോരാട്ടത്തിൽ ഒരുഗോളിനാണ് ലെൻസ് പി.എസ്.ജിയെ അട്ടിമറിച്ചത്. പുതിയ കോച്ച് ഡിനോ ടോപ്‌മോളറുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ ലെൻസിനായി ഫ്ലോറിയൻ തൗവിൻ ഒന്നാം പകുതിയിൽ നേടിയ ഗോളാണ് വിജയമുറപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ മുൻ കോച്ച് പിയറി സേജിന്‍റെ കീഴിൽ ഫ്രഞ്ച് കപ്പ് നേടിയ ലെൻസിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കിരീടനേട്ടമാണിത്.

പത്ത് പേരുമായി പൊരുതി ലെൻസ്

മത്സരത്തിന്‍റെ ഒന്നാം പകുതിയിൽ തന്നെ താരം കിലിയൻ അന്‍റോണിയോ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോയിട്ടും പത്ത് പേരുമായി പൊരുതിയാണ് ലെൻസ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ തോൽപ്പിച്ച് യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ പി.എസ്.ജിക്ക് ലെൻസിന്‍റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സ്റ്റേഡ് ബൊല്ലെർട്ട്-ഡെലെലിസിൽ തങ്ങളുടെ പതിവ് ഫോം കണ്ടെത്താനായില്ല. തങ്ങൾ കൂടുതൽ വിജയം അർഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ലെൻസ് മികച്ച തീവ്രതയോടെയാണ് കളിച്ചതെന്നും പി.എസ്.ജി കോച്ച് ലൂയിസ് എൻറിക്വെ മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു.

തൗവിന്‍റെ വിജയഗോൾ

തുടക്കത്തിൽ പി.എസ്.ജി പന്തടക്കത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. 32-ാം മിനിറ്റിൽ പി.എസ്.ജി പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് മാത്യു ഉഡോളിന്‍റെ ക്രോസ്-ഷോട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിയൻ തൗവിൻ ലെൻസിന്‍റെ വിജയഗോൾ നേടി. എന്നാൽ 39-ാം മിനിറ്റിൽ മാഗ്നസ് അക്ലിയൂഷെയെ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് ലെൻസ് താരം അന്‍റോണിയോയ്ക്ക് നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പി.എസ്.ജിയുടെ ഡെസിറെ ഡൂയെയുടെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചതും അവർക്ക് നിർഭാഗ്യമായി.

ഇരു ടീമുകൾക്കും ചുവപ്പ് കാർഡ്

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഉസ്‌മാമെ ഡെംബെലെ, ഫാബിയൻ റൂയിസ്, ന്യൂനോ മെൻഡിസ് എന്നിവരെ പകരക്കാരായി ഇറക്കി ലൂയിസ് എൻറിക്വെ കളി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ലെൻസ് ഗോൾകീപ്പർ റോബിൻ റിസ്സറുടെ മികച്ച പ്രകടനം പി.എസ്.ജിയുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചു. കളി അവസാനിക്കാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ലെൻസ് വിംഗ്-ബാക്ക് മിഷേൽ സ്കോറാസിനെ മുഖത്തിടിച്ചതിന് പി.എസ്.ജി താരം ന്യൂനോ മെൻഡിസിനും ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ പി.എസ്.ജിയും പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങി. ഇനി ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം റെന്നസിനെതിരെയുള്ള ലീഗ് 1 കിരീട പ്രതിരോധ മത്സരത്തിനായാകും പി.എസ്.ജി ഒരുങ്ങുക. ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചതിനാൽ മെൻഡിസിന് ആ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാനാകില്ല.

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ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി കിരീടം
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