വേദനയെ അതിജീവിച്ച പോരാട്ടവീര്യം: ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്‌മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ

ചില താരങ്ങള്‍ എതിരാളികൾ ജയിക്കാതിരിക്കാന്‍ പരിക്കുകള്‍ പറ്റിയിട്ടും വേദന സഹിച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

CRICKET BRAVERY STORIES
Legendary Cricketers Who Defied Pain and Injury to Represent Their Country (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള കായിക ഇനമാണ് ക്രിക്കറ്റ്. ഫുട്ബോൾ, റഗ്ബി എന്നിവ പോലെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മത്സരമല്ലെങ്കിലും, കളിക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും മെെതനാത്ത് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് താരങ്ങള്‍ പിന്മാറുകയോ ടീം മാറ്റിനിര്‍ത്തുകയോ ചെയ്യും. എന്നാല്‍ ചില താരങ്ങള്‍ എതിരാളികൾ ജയിക്കാതിരിക്കാന്‍ പരിക്കുകള്‍ പറ്റിയിട്ടും വേദന സഹിച്ച് കളിക്കും. കൂടാതെ പരിക്കുകളോടെ കളിക്കുമ്പോൾ ചില താരങ്ങള്‍ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനവും ധൈര്യവും കാണിച്ച നിരവധി സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.

അനിൽ കുംബ്ലെ (ഇന്ത്യ)

ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ ലെഗ് സ്‌പിന്നർ തന്‍റെ കഴിവുറ്റ ബൗളിംഗിന് മാത്രമല്ല, മൈതാനത്തിലെ ധൈര്യത്തിനും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനും പേരുകേട്ടവനായിരുന്നു. മുഖത്ത് ബാൻഡേജ് ധരിച്ച് ബൗൾ ചെയ്യുന്ന അനിൽ കുംബ്ലെയുടെ ഐതിഹാസിക ചിത്രം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല.

Anil kumble
Anil kumble (getty)

2002-ൽ ആന്‍റിഗ്വയിൽ നടന്ന പരമ്പരയിലെ നാലാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ തോറ്റ സമയമായിരുന്നു അത്. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് ഇന്നിംഗ്‌സിൽ അനിൽ കുംബ്ലെയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു, എന്നാൽ കരീബിയൻ പേസർമാർക്ക് ആ നീക്കം അത്ര രസിച്ചില്ല, മെർവിൻ ഡില്ലൺ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബൗൺസർ കൊണ്ട് വരവേറ്റു, അത് താരത്തിന്‍റെ താടിയെല്ലിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. കുംബ്ലെ ഞെട്ടിപ്പോയി, രക്തം തുപ്പി, പക്ഷേ മത്സരത്തില്‍ തുടരാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. കളിക്കു ശേഷം, താരത്തിന്‍റെ താടിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റതായും മത്സരത്തിൽ ഇനി കളിക്കില്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. കുംബ്ലെ കളത്തിലിറങ്ങിയത് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു.

Malcolm Marshall
Malcolm Marshall (Etv Bharat)

മാൽക്കം മാർഷൽ (വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്)

എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന താരമാണ് അന്തരിച്ച മാൽക്കം മാർഷൽ. ഏതൊരു ടീമും അവരുടെ നിരയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. 1984-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഹെഡിംഗ്ലി ടെസ്റ്റിൽ ബാർബഡിയൻ താരത്തിന് തള്ളവിരലിന് ഒടിവ് സംഭവിച്ചു . എന്നാൽ ആ പരിക്ക് വകവയ്ക്കാതെ, മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. മാർഷൽ ഒരു കൈകൊണ്ട് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത് ഇംഗ്ലീഷ് പേസർമാരെ ധീരമായി അതിജീവിച്ചു.

മാർഷലിന്‍റെ വീരകൃത്യങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല, വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാണികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പേസർ ജോയൽ ഗാർണറുമായി ചേർന്ന് ബൗളിംഗ് ആരംഭിച്ചു. വേഗതയേറിയ ബൗളിംഗിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റര്‍മാരെ തകർത്തു. പിന്നാലെ താരത്തിന്‍റെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തള്ളവിരലിന് ഒടിവുണ്ടായി.

Gary Kirsten
Gary Kirsten (getty)

ഗാരി കിർസ്റ്റൺ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിലൊരാളാണ് ഗാരി കിർസ്റ്റൺ. 2003-ലെ ലാഹോർ ടെസ്റ്റിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധൈര്യം ദൃഢനിശ്ചയ സ്വഭാവത്തിന്‍റെ തെളിവാണ്. എക്കാലത്തെയും വേഗതയേറിയ ബൗളർമാരിൽ ഒരാളായ ഷോയിബ് അക്തറിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഒരു മോശം ബൗൺസർ ലഭിച്ചു. പന്ത് കിർസ്റ്റന്‍റെ മുഖത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ബാറ്റർ തൽക്ഷണം നിലത്തുവീണു, ഇരു ടീമുകളിലെയും കളിക്കാർ സഹായത്തിനായി ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് രക്തം വാർന്നു.

ബൗൺസറിന്‍റെ ആഘാതത്തിൽ മൂക്ക് ഒടിഞ്ഞതിനാൽ കിർസ്റ്റന് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം ബുദ്ധിമുട്ടിലായപ്പോൾ, താരം ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, മുഖത്ത് ചതവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 46 റൺസ് നേടി.

Tamim Iqbal
Tamim Iqbal (IANS)

തമീം ഇഖ്ബാൽ (ബംഗ്ലാദേശ്)

ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാളായ തമീം ഇഖ്ബാൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 8074 റൺസുമായി ടീമിന്‍റെ മുൻനിര റൺ സ്‌കോററാണ്. 2018 ലെ ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കൈത്തണ്ടയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കൈകൊണ്ട് ബാറ്റ് ചെയ്‌താണ് തമീം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയത്.

കൈത്തണ്ടയിൽ പന്ത് കൊണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഓപ്പണറെ കളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ക്വിക്ക് സ്കാനിംഗിനായി അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ ഒരു പൊട്ടൽ കണ്ടെത്തി. പിന്നാലെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് തമീം വീണ്ടും ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ഒമ്പതാമത്തെ വിക്കറ്റ് വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കൈ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്റ് ചെയ്‌തു. അതേസമയം മുഷ്ഫിഖുർ റഹിം മറുവശത്ത് നിന്ന് സ്കോറിംഗ് നടത്തി.

Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan (AFP)

ശിഖർ ധവാൻ (ഇന്ത്യ)

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് ശിഖർ ധവാൻ. ഏകദിന ടീമിന്‍റെ നെടുംതൂണുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 2019 ലെ ലോകകപ്പിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ പാറ്റ് കമ്മിൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ബോൾ ധവാന്‍റെ ഗ്ലൗസിലേക്ക് ശക്തമായി ഉയർന്നുവന്നു.

താരം പെട്ടെന്ന് വേദനയുടെ ലക്ഷണമൊന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ഫിസിയോ ഉടൻ തന്നെ സഹായത്തിനെത്തി. തള്ളവിരലിന് ഒടിവ് സംഭവിച്ചതായി അറിയിച്ചെങ്കിലും ധവാന്‍ ബാറ്റിംഗ് തുടർന്നു, പരിക്കിനുശേഷം 93 റൺസ് നേടി. പിന്നാലെ മത്സരത്തില്‍ ഓസീസിനെതിരെ ഇന്ത്യ വിജയം നേടി. താരത്തിന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ് നിർണായകമായിരുന്നു.

