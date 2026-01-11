ETV Bharat / sports

'കോടിക്കണക്കിനു രൂപ തട്ടിയെടുത്തു, അദ്ദേഹം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതു പോലെയായിരുന്നില്ല; വിവാഹമോചനത്തില്‍ മേരി കോം

തന്‍റെ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ബോക്‌സിങ് ഇതിഹാസം മേരി കോം.

Mary Kom and Karung Onkholer
File Photo: Mary Kom and Karung Onkholer (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ ഇരുണ്ട സമയത്തെ കുറിച്ചും വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സിങ് ഇതിഹാസം മേരി കോം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളിലും തന്നെകുറിച്ചുള്ള അപവാദങ്ങള്‍ അതിരുകടന്നതിനാലാണ് ആറ് തവണ ലോക ചാമ്പ്യനും, ഒളിമ്പിക് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവുമായ മേരി കോം രംഗത്തെത്തിയത്.

തന്‍റെ അവസ്ഥയെ പലരും പരിഹസിക്കുകയാണെന്ന് താരം പി‌ടി‌ഐയ്‌ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു. മേരി കോമും മണിപ്പൂരി സ്വദേശിയായ ഓൺലറും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിവാഹിതരായിരുന്നു. 2025-ൽ പുറത്തുവന്ന അവരുടെ വിവാഹമോചനം അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആരാധകരേയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചു.

'അതെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്‍റെ ഭർത്താവ് ഓൺലറിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് രണ്ട് വർഷത്തിലേറെ മുമ്പാണ്, എന്‍റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് എന്നെ അത്യാഗ്രഹിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ശരിയായി നടന്നിരുന്നു, എന്‍റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ 2022 ലെ കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ, എന്‍റെ ജീവിതം ഒരു നുണയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് മേരി കോം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Mary Kom
File Photo: Mary Kom (getty)

'മാസങ്ങളോളം ഞാൻ കിടപ്പിലായിരുന്നു, അതിനുശേഷം വാക്കര്‍ ആവശ്യമായി വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതുപോലെയല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ലോകത്തിന് ഒരു കാഴ്‌ചവസ്‌തുവാകാന്‍ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതുനടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് വിവാഹമോചനം തേടിയത്.

'ഇത് തുടരാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ എന്‍റെ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തെയും അറിയിച്ചു, അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഇത് സ്വകാര്യമായി തുടരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രതികരിക്കില്ലെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്‍റെ നിശബ്ദത അവർ മുതലെടുത്തു. ആക്രമണം വർധിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന് മേരി കോം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായെന്നും സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

Mary Kom
File Photo: Mary Kom (IANS)

'അയാൾ വായ്‌പകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, എന്‍റെ സ്വത്ത് പണയപ്പെടുത്തി, അത് അയാളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി. ചുരാചന്ദ്പൂരിലെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അയാൾ പണം കടം വാങ്ങി, അത് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ അവർ രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളിൽ തനിക്കെതിരെ വരുന്ന അപവാദങ്ങളില്‍ മേരി കോം വേദന പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് നാല് കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കാനുണ്ട്, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ ഒരു പോലീസ് നടപടിയും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നെ വെറുതെ വിടൂ, എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തൂ. ഇപ്പോള്‍ എന്‍റെ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം, പക്ഷേ കുട്ടികളുള്ളപ്പോൾ തളരാൻ കഴിയുമോ? നമ്മൾ സ്വയം മുന്നോട്ട് പോകണം. ഞാൻ പോരാടുകയാണെന്ന് താരം അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

  1. Also Read:ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ അരയ്ക്ക് മുകളിൽ ബോളുകൊണ്ടു; വേദനകൊണ്ടു പുളഞ്ഞു, ഒടുവില്‍ പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്
  2. Also Read:'എന്‍റെ വിധി ആര്‍ക്കും മാറ്റാനാകില്ല'; ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിലിടം നേടാനാകാത്തതില്‍ പ്രതികരിച്ച് ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍

TAGGED:

MC MARY KOM DIVORCE
MARY KOM BANKRUPTCY NEWS
MARY KOM EMOTIONAL COLLAPSE
MC MARY KOM ACHIEVEMENTS
MC MARY KOM INTERVIEW PTI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.