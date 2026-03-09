ETV Bharat / sports

"മികച്ച പോരാട്ടം, കരുത്തുറ്റ ടീം" ആവേശലഹരിയില്‍ ഇന്ത്യ, അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്‌ട്രപതിയും

ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ നീലപ്പടയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ രംഗത്തെത്തി

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 6:49 AM IST

അഹമ്മദാബാദ്: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 96 റൺസിന് തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ടി20 ലോകകിരീടം ഉയർത്തിയപ്പോൾ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ആവേശലഹരിയിലാണ്. ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ നീലപ്പടയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ രംഗത്തെത്തി.

ടീം ഇന്ത്യയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. "ചാമ്പ്യന്മാർ! ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! ഈ ഉജ്ജ്വല വിജയം ടീമിന്‍റെ അസാമാന്യമായ കഴിവിനെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും ഒത്തൊരുമയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം അവർ മികച്ച പോരാട്ടവീര്യമാണ് കാഴ്‌ചവെച്ചത്. ഈ വിജയം ഓരോ ഭാരതീയന്‍റേയും ഹൃദയത്തെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. നന്നായി ചെയ്‌തു, ടീം ഇന്ത്യ!" - പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.

ചരിത്രനേട്ടമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി

ടീം ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിച്ച രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ആധികാരികമായി വിജയിച്ച് ചരിത്രത്തിന്‍റെ പല കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയ ടീം ഇന്ത്യക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മൂന്ന് തവണ ലോകകിരീടം നേടുന്ന ഏക രാജ്യമെന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടവും തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന ഖ്യാതിയും ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി," രാഷ്ട്രപതി കുറിച്ചു.

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം അർഹിച്ചതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "തുടർച്ചയായി ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ടീം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യ ഈ കിരീടത്തിന് പൂർണ്ണമായും അർഹരാണ്," സച്ചിൻ കുറിച്ചു. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണെന്നും വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ ടീം കൂടുതൽ കരുത്ത് കാട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രശംസിച്ച് ഗാംഗുലി

മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. "ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.. വളരെ കരുത്തുറ്റ ടീം.. വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ അവർ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ചു.. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണ്," അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്‌സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.

റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിയ വിജയം

ബാറ്റിംഗിൽ സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, അഭിഷേക് ശർമ എന്നിവർ അർധ സെഞ്ച്വറികളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ, ബൗളിംഗിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി. 96 റൺസിന്‍റെ ഈ കൂറ്റൻ ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ ലോകക്രിക്കറ്റിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിച്ചു.

