ഫിഫ റാങ്കിങ്ങില് സ്പെയിൻ ഒന്നാമത്; ബ്രസീലിനു തിരിച്ചടി, അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ച് പോർച്ചുഗൽ
ഫിഫ റാങ്കിങ്: സ്പെയിൻ ഒന്നാമത്; അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ച് പോർച്ചുഗൽ
Published : October 8, 2026 at 2:49 PM IST
സൂറിച്ച്: ഫിഫയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ സ്പെയിൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. രണ്ടാമത് നില്ക്കുന്ന അർജന്റീനയുമായുള്ള പോയിന്റ് വ്യത്യാസം സ്പെയിൻ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് രണ്ട് പടികൾ കയറി പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, കോട്ട് ഡി ഐവയർ, സ്വീഡൻ, ഗ്രീസ്, മാലി, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും റാങ്കിങ്ങിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി.
റെക്കോർഡ് കുതിപ്പുമായി സ്പെയിൻ
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അധികസമയത്ത് നേടിയ 1-0 വിജയത്തോടെയാണ് ജൂലൈയിൽ സ്പെയിൻ അർജന്റീനയെ മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെയുടെ കീഴിൽ, യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ലോകകപ്പിന് ശേഷം കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും സ്പെയിൻ വിജയം നേടി. ഇതോടെ പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ തോൽവി അറിയാതെയുള്ള തങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ് സ്പെയിൻ 42 മത്സരങ്ങളായി ഉയർത്തി.
World champions Spain top the men's FIFA International rankings after the new extended international break 📈🏆🇪🇸 https://t.co/wYkGTqw1af— OneFootball (@OneFootball) October 8, 2026
ബ്രസീലിന് തിരിച്ചടി
റാങ്കിങ്ങിൽ സ്പെയിന് പിന്നിൽ യഥാക്രമം അർജന്റീന (രണ്ട്), ഫ്രാൻസ് (മൂന്ന്), ഇംഗ്ലണ്ട് (നാല്) എന്നിവരാണ് ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിൽ. എന്നാൽ പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ പോർച്ചുഗൽ ബ്രസീലിനെയും മൊറോക്കോയെയും പിന്നിലാക്കി. ബ്രസീൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്കും മൊറോക്കോ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. പുതിയ പരിശീലകൻ ജോർജ്ജ് ജീസസിന് കീഴിൽ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ നോർവെ, ഡെന്മാർക്ക് എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള എവേ വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും പോർച്ചുഗൽ വിജയിച്ചിരുന്നു.
മറ്റ് പ്രധാന മുന്നേറ്റങ്ങൾ
- സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്: ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ 3-0 ന്റെ വിജയം ഉൾപ്പെടെ തുടർച്ചയായ നാല് വിജയങ്ങളോടെ ജർമ്മനിയെയും ക്രൊയേഷ്യയെയും മറികടന്ന് 12-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ജർമ്മനി 13-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ക്രൊയേഷ്യ 14-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും വീണു.
- ഗ്രീസ്: നേഷൻസ് ലീഗിൽ ജർമ്മനിയെ 1-0 ന് തോൽപ്പിക്കുകയും നെതർലൻഡ്സിനെ സമനിലയിൽ തളയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ഗ്രീസ് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 41-ാം റാങ്കിലെത്തി.
- ആഫ്രിക്കൻ കരുത്ത്: പുതിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം ആദ്യ 50 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് 10 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. മാലി (47), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (48) എന്നിവർ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ വീതം മെച്ചപ്പെടുത്തി. മൊസാംബിക് (98), ഗാംബിയ (109), റുവാണ്ട (119) എന്നീ രാജ്യങ്ങളും നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
ജൂലൈ 19-ന് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം യുവേഫ, കോൺകാകാഫ് നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളും 2027 ആഫ്രിക്ക കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 338 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി നടന്നത്. ഇതാണ് പുതിയ റാങ്കിങ്ങിന് അടിസ്ഥാനമായത്.
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