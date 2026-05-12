റയലിനെ വീഴ്ത്തി, ഒടുവില് ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി: ലാ ലിഗ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ഫലസ്തീന് പതാകയേന്തി യമാൽ
ബാഴ്സലോണയുടെ കിരീടയാത്രയിൽ ഫലസ്തീന് പതാക വീശി ലാമിൻ യമാൽ.
Published : May 12, 2026 at 1:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബാഴ്സലോണയുടെ ലാ ലിഗ കിരീട വിജയ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫലസ്തീന് പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സൂപ്പര് താരം ലാമിൻ യമാൽ. ചിരവൈരികളായ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബാഴ്സ സ്പാനിഷ് ലീഗ് കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ നഗരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കൂറ്റൻ വിജയയാത്രയ്ക്കിടെയാണ് പതിനെട്ടുകാരനായ താരം ഫലസ്തീനോടുള്ള തന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടിയ തെരുവുകളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു യമാലിന്റെ ഈ നീക്കം.
ഫലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യവും വിവാദങ്ങളും
ബാഴ്സലോണ നഗരത്തിന് ഫലസ്തീന് അനുകൂല നിലപാടുകളുമായി ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച ഇസ്രായേൽ-ഗാസ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഫലസ്തീന് ജനതയ്ക്കായി വാദിക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഈ നഗരം മാറിയിരുന്നു.
🎥 Lamine Yamal lifts the Palestinian flag pic.twitter.com/s0yzYLvyX3— Barça Spaces (@BarcaSpaces) May 11, 2026
ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പതാക വീശിയ യമാലിന്റെ നടപടി ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുകയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തു. ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ താരത്തിന്റെ ധീരമായ നിലപാടിനെ പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ, കായിക രംഗത്ത് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുമുണ്ട്.
റയലിനെ തകർത്ത് കിരീടത്തിലേക്ക്
ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ്, ഫെറാൻ ടോറസ് എന്നിവർ നേടിയ ഗോളുകളാണ് ബാഴ്സയ്ക്ക് വിജയം നേടിക്കൊടുത്തത്. ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ടീം മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് കിരീടത്തില് മുത്തമിട്ടത്.
സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ വരവിന് ശേഷവും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സീസണിലും പ്രധാന കിരീടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ റയൽ മാഡ്രിഡ് മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് ബാഴ്സയുടെ വിജയത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ അത്ര തന്നെ ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ ഈ സീസണിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകൾ മുതലെടുക്കാൻ ബാഴ്സയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
ബാഴ്സയുടെ പത്താം നമ്പർ താരം
ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിയുന്ന ലാമിൻ യമാൽ ബാഴ്സലോണയുടെ പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് സീസണിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും കിരീടം നേടുന്നതിൽ ഈ യുവതാരത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഈ സീസണിലെ ലാ ലിഗയിൽ ബാഴ്സയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളും പതിനൊന്ന് അസിസ്റ്റുകളുമായി ലീഗിൽ ഒന്നാമതും യമാലാണ്. കൂടാതെ 133 വിജയകരമായ ഡ്രിബ്ലിംഗുകളുമായി ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡ്രിബ്ലർ എന്ന പദവിയും ഈ പതിനെട്ടുകാരൻ സ്വന്തമാക്കി.
