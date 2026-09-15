'ബാലൺ ഡി ഓർ എനിക്കുള്ളതാണ്, കളി കാണുന്നവർക്ക് അതറിയാം'! അവകാശവാദവുമായി യമാൽ
'എംബാപ്പെയും ഞാനും തന്നെയാണ് ലോകത്തെ മികച്ചവർ, പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ എനിക്കുള്ളതാണ്': ലാമിൻ യമാൽ.
Published : September 15, 2026 at 11:04 AM IST
ബാർസിലോണ: ബാലൺ ഡി ഓറിനായുള്ള പോരാട്ടം കടുക്കവെ, അവകാശവാദവുമായി ബാഴ്സലോണയുടെ 19കാരൻ സൂപ്പർ താരം ലാമിൻ യമാൽ. താനും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുമാണ് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരെന്നും, എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹൻ താൻ മാത്രമാണെന്നും യമാൽ തുറന്നടിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെവാന്തെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ഈ സീസണിൽ തകർപ്പൻ ഫോം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് താരം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലെവാന്തെയെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ബാഴ്സ തകർത്തത്. ഇതോടെ ഈ സീസണിലെ വെറും ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് യമാലിന്റെ ഗോൾ നേട്ടം ഏഴായി. ബാഴ്സലോണയെ ലാ ലിഗ കിരീടത്തിലേക്കും സ്പെയിനെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്കും നയിച്ച തനിക്ക്, ഈ പ്രകടനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള പുരസ്കാരം നേടാൻ കരുത്താകുമെന്നാണ് താരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
🚨🌕 Lamine Yamal: “I believe I deserve this Ballon d’Or also because of the titles I have won and achieved last season”. “That’s my view”, told Movistar. https://t.co/LnVwz67Pw6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2026
ഒക്ടോബർ 26-ന് ലണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ഹാരി കെയ്ൻ, ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെ എന്നിവർക്കൊപ്പം ലാമിൻ യമാലും കിലിയൻ എംബാപ്പെയുമാണ് മുൻനിര പോരാട്ടത്തിലുള്ളത്.
'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനാണ് ഈ പുരസ്കാരം നൽകേണ്ടത്. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, ഞാനും എംബാപ്പെയുമാണ് നിലവിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് കളിക്കാർ. ഇത്തവണ നേടിയ കിരീടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ഈ പുരസ്കരം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കളി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് വ്യക്തമായി അറിയാം," മൊവിസ്റ്റാറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ യമാൽ പറഞ്ഞു.
സ്പെയിനൊപ്പം ലോകകപ്പ് നേടിയെങ്കിലും തന്റെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തിൽ താരം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനല്ല. ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എത്തിയ യമാൽ ലോകകപ്പിലെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിലും കളിക്കുകയും ഒരു ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താൻ പരിക്കോടെയാണ് ടൂർണമെന്റില് കളിച്ചതെങ്കിലും ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും, എന്നാൽ ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരത്തിനായി താൻ ആരോടും യാചിക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ യമാൽ, റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം എംബാപ്പെ പുരസ്കാരത്തിനായി പരസ്യമായി അവകാശവാദമുന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.
Also Read: തർക്കങ്ങളില്ല, തീരുമാനിച്ച ഉറച്ച നിലപാട്; ഏഷ്യാ കപ്പ് സമ്മാനദാന വിവാദത്തിൽ ബിസിസിഐ