കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സ് വിവാദം: തരൂരിൻ്റെ സംരക്ഷകർ ആര്? സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ലളിത് മോദി
കോൺഗ്രസിലെ ഉന്നത നേതാക്കളായ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, പ്രണബ് മുഖർജി എന്നിവർ അക്കാലത്ത് തന്നെ നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും ലളിത് മോദി എഎൻഐക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി
By ANI
Published : June 4, 2026 at 11:51 AM IST
ലണ്ടൻ: ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നായ കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സ് ഇടപാടിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി മുൻ ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ ലളിത് മോദി. കൊച്ചി ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കത്തിനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശശി തരൂരിന് പൂർണ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയും സംരക്ഷണവും നൽകിയത് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയാണെന്ന് ലളിത് മോദി വെളിപ്പെടുത്തി.
അന്നത്തെ യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും തനിക്ക് കനത്ത സമ്മർദമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലണ്ടനിൽ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള സംഭവങ്ങൾ ലളിത് മോദി തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലുകൾ
ശശി തരൂരിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന സുനന്ദ പുഷ്കറിന് പങ്കുള്ള കൊച്ചി കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ ഐപിഎൽ പ്രവേശനം തടയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് തനിക്ക് വിനയായത്. ഇതിനു പിന്നാലെ അന്നത്തെ യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും തനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ശശി തരൂരിന് പിന്തുണ നൽകിയത് ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അത് സോണിയ ഗാന്ധിയാണെന്ന് ലളിത് മോദി മറുപടി നൽകിയത്.
എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും തനിക്കെതിരെ ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ ഉന്നത നേതാക്കളായ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, പ്രണബ് മുഖർജി എന്നിവർ അക്കാലത്ത് തന്നെ നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാവ് രാജീവ് ശുക്ലയും പലവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി തന്നെ സമീപിച്ചതായും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വലിയ ഭീഷണികളാണ് അക്കാലത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ വൈരുധ്യം
കൊച്ചി കൺസോർഷ്യം അവതരിപ്പിച്ച ക്രമരഹിതമായ സാമ്പത്തിക മാതൃക അംഗീകരിക്കാൻ താൻ തയാറായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണമായതെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. 350 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ എന്ന വമ്പൻ ബിഡിലൂടെയാണ് അവർ ഐപിഎല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വലിയ തുകയുടെ യഥാർഥ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച രേഖകളിൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് തനിക്കെതിരെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നാക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. യാതൊരു മുതൽമുടക്കുമില്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് സുനന്ദ പുഷ്കറിന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതിലും വലിയ ദുരൂഹതകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും ശശി തരൂരിന് രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.
കേന്ദ്രമന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ശശി തരൂർ ഈ ഇടപാടുകൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നാണ് മോദിയുടെ വിമർശനം. കൊച്ചി ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ പലതും അന്ന് മറച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ടതായും എല്ലാ ഉന്നതരുടെ പങ്കും പുറത്തുവരുമെന്നും ലളിത് മോദി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
ജീവൻ അപകടത്തിൽ
ഇന്ത്യയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവനുപോലും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യം വിട്ടതെന്ന് ലളിത് മോദി വിശദീകരിച്ചു. അധോലോക സംഘങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ അക്കാലത്ത് നിരന്തരം ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള കാര്യം അന്നത്തെ യുപിഎ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടും മതിയായ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരായില്ല. പകരം തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ ചുമത്തി ജയിലിലടക്കാൻ വലിയ നീക്കമുണ്ടായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഐപിഎൽ ഇടപാടുകളിലെ സത്യം പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഈ നീക്കത്തിന് പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. താൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാസ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രാരേഖകൾ റദ്ദാക്കിയുള്ള ക്രൂരമായ പ്രതികാര നടപടിയാണ് സർക്കാർ തനിക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയത്. അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്നും താൻ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്.
ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലെ ഉന്നത ഭാരവാഹികളും അന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി ഒത്തുകളിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സത്യസന്ധമായ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നാൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലെ പ്രമുഖരുടെ യഥാർഥ പങ്ക് പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സ് വിവാദം
2010ലാണ് ഐപിഎൽ പുതിയ സീസണിലേക്ക് കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ടീമിൻ്റെ സൗജന്യ ഓഹരികൾ സുനന്ദ പുഷ്കറിന് ലഭിച്ചെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശശി തരൂരിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. സാമ്പത്തിക വശങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കൊച്ചി ടീമിനെ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് ബിസിസിഐ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.
ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിമറികളിലൊന്നായാണ് ഈ സംഭവം ഇന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ വിവാദങ്ങളാണ് പിന്നീട് ലളിത് മോദിയുടെയും പടിയിറക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ശക്തമായതോടെ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയായിരുന്നു.
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