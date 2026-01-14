ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ 2026: ആയുഷ് ഷെട്ടിയെ വീഴ്ത്തി ലക്ഷ്യ സെൻ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി
ഇന്ത്യ ഓപ്പണില് ലക്ഷ്യ സെൻ, ട്രീസ ജോളി- ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് എന്നിവര് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു.
Published : January 14, 2026 at 9:49 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ 2026ല് മുൻ ചാമ്പ്യൻ ലക്ഷ്യ സെൻ, വനിതാ ഡബിൾസ് ജോഡികളായ ട്രീസ ജോളി, ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് എന്നിവർ ജയത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലോക 14-ാം നമ്പർ താരമായ ലക്ഷ്യ സെൻ 27-ാം റാങ്കുകാരൻ ആയുഷ് ഷെട്ടിയെ 36 മിനിറ്റിൽ 21-12, 21-15 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിന്റേയും ഹോങ്കോംഗ് ഓപ്പണിന്റേയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇരുവരും മുമ്പ് ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ജപ്പാന്റെ കെന്റ നിഷിമോട്ടോയെ ലക്ഷ്യ നേരിടും.
വനിതാ ഡബിൾസിലും ഇന്ത്യന് ടീം ജയം സ്വന്തമാക്കി, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കളായ ട്രീസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും തായ്ലൻഡിന്റെ ഓർണിച്ച ജോങ്സതപോർൺപാൻ, സുകിത്ത സുവാചായി സഖ്യത്തിനെതിരെ 21-15, 21-11 എന്ന സ്കോറിന് ജയിച്ചു. വനിതാ ഡബിൾസ് റാങ്കിംഗിൽ 21-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ട്രീസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ചൈനയുടെ ലോക എട്ടാം നമ്പർ താരങ്ങളായ ലി യി ജിംഗ്, ലുവോ സു മിൻ സഖ്യത്തെ നേരിടും.
വനിതാ ഡബിൾസിൽ പ്രിയ കൊൻജെങ്ബാമും ശ്രുതി മിശ്രയും ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ചൈനയുടെ ലൂയി ലോക്-സാങ് ഹിയു യാങ് സഖ്യത്തോട് 21-11, 20-22, 24-22 എന്ന സ്കോറിന് തോറ്റു. മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ധ്രുവ് റാവത്ത്-മനീഷ കെ സഖ്യം ജപ്പാന്റെ ഹിരോക്കി മിഡോറികാവ-നമി മാറ്റ്സുയാമ സഖ്യത്തോട് വീണു പുറത്തായി.
പുരുഷ ഡബിൾസിൽ എം.ആർ. അർജുനും ഹരിഹരൻ അംസകരുണനും മലേഷ്യയുടെ ഓങ് യൂ സിൻ, ടിയോ ഈ യി സഖ്യത്തെ വീവ്ത്തി രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പാരീസിലെ 2024 ലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാക്കളായ ലിയാങ് വെയ്കെങ്, ചൈനയുടെ വാങ് ചാങ് എന്നിവരെയാണ് ഇന്ത്യന് സഖ്യം നേരിടുക.
രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ പി.വി. സിന്ധു , മാളവിക ബൻസോദ്, പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ലോക മൂന്നാം നമ്പർ ജോഡിയായ ചിരാഗ് ഷെട്ടി, സാത്വിക്സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി എന്നിവർ ഇന്നുമുതല് തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങള് ആരംഭിക്കും. ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ ജേതാക്കളായ കിദംബി ശ്രീകാന്ത്, എച്ച്എസ് പ്രണോയ് എന്നിവരും കളത്തിലിറങ്ങും.
പ്രധാന ഫലങ്ങൾ:
പുരുഷ സിംഗിൾസ്: ലക്ഷ്യ സെൻ - ആയുഷ് ഷെട്ടി 21-12, 21-15; ചി യു-ജെൻ - 6-അലക്സ് ലാനിയർ 21-17, 21-19; ബ്രയാൻ യാങ് - 4-ചൗ ടിയെൻ ചെൻ 21-19, 21-11; വിക്ടർ ലായ് - ടോമ ജൂനിയർ പോപോവ് 21-12, 16-21, 21-8
വനിതാ സിംഗിൾസ്: 7-രച്ചനോക്ക് ഇൻ്റനോൺ - റിക്കോ ഗുൻജി 21-19, 21-15; 6-പുത്രി കുസുമ വർദാനി -മിഷേൽ ലി 21-12, 20-22, 21-15
പുരുഷ ഡബിൾസ്: ഹരിഹരൻ അംസകരുണൻ/എംആർ അർജുൻ -ഓങ് യൂ സിൻ/ടിയോ ഈ യി 21-15, 21-18; ക്രിസ്റ്റോ പോപോവ്/ടോമ ജൂനിയർ പോപോവ്- ചൂങ് ഹോൺ ജിയാൻ/ഹൈക്കൽ മുഹമ്മദ് (മാൽ) 21-11, 21-19
വനിതാ ഡബിൾസ്: ട്രീസ ജോളി/ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് - ഒർണ്ണിച്ച ജോങ്സതപോർൺപർൺ/സുകിത്ത സുവാചായ് 21-15, 21-11; ലുയി ലോക് ലോക്/ത്സാങ് ഹിയു യാൻ - ശ്രുതി മിശ്ര/പ്രിയ കോൻജെങ്ബാം 21-11, 20-22, 24-22
മിക്സഡ് ഡബിൾസ്: ഹിരോക്കി മിഡോറിക്കാവ/നമി മത്സുയാമ - ധ്രുവ് റാവത്ത്/കെ മനീഷ 21-9, 21-10.
