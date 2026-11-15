ചരിത്രനേട്ടവുമായി ലക്ഷ്യ സെൻ; കുമാമോട്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം
കുമാമോട്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി ലക്ഷ്യ സെൻ.
Published : November 15, 2026 at 2:41 PM IST
കുമാമോട്ടോ: കുമാമോട്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റണ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ. ആവേശകരമായ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ആതിഥേയ താരമായ കോക്കി വതനാബെയെ തകർത്താണ് ലക്ഷ്യ ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ചത്.
മത്സരത്തില് ആദ്യ ഗെയിം നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ലക്ഷ്യ, ഒരു മണിക്കൂറും നാല് മിനിറ്റും നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 13-21, 21-18, 21-14 എന്ന സ്കോറിനാണ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. കുമാമോട്ടോ പ്രിഫെക്ചറൽ ജിംനേഷ്യത്തിലായിരുന്നു മത്സരം.
2023-ൽ ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് ലക്ഷ്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ, ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ലക്ഷ്യ കുറിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന ഹൈലോ ഓപ്പൺ കിരീടത്തിന് പിന്നാലെ ലക്ഷ്യ നേടുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് സൂപ്പർ 500 കിരീടമാണിത്. കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് താരം ഒരു സീസണിൽ രണ്ട് ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് വേൾഡ് ടൂർ കിരീടങ്ങൾ നേടുന്നത്. ലക്ഷ്യയുടെ ആറാമത്തെ വേൾഡ് ടൂർ കിരീടം കൂടിയാണിത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും ലീഡ് നൽകാതെ 21-13ന് വതനാബെ ആദ്യ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ രണ്ടാം ഗെയിമിൽ താളം കണ്ടെത്തിയ ലക്ഷ്യ 13-10ന് മുന്നിലെത്തിയ ശേഷം തുടർച്ചയായി ആറ് പോയിന്റുകൾ നേടി മികച്ച ലീഡ് ഉറപ്പിച്ചു. വതനാബെ തുടർച്ചയായ ഏഴ് പോയിന്റുകളുമായി തിരിച്ചടിച്ച് സ്കോർ 19-17 ആക്കിയെങ്കിലും, സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിച്ച ലക്ഷ്യ രണ്ടാം ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി മത്സരം നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമിലേക്ക് നീട്ടി.
Lakshya Sen wins Kumamoto Masters Japan! 🏆 Lakshya beat Japan’s Koki Watanabe 13-21, 21-18, 21-14 in the final of the Super 500 tournament. With this win, he secures his second consecutive BWF Super 500 title. 🇮🇳 #KumamotoMasters https://t.co/UZYKEXrBK6— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) November 15, 2026
മൂന്നാം ഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടി. സ്കോർ 5-5 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ ലീഡ് നേടിയ ലക്ഷ്യ, ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുമ്പോൾ 11-7ന് മുന്നിലെത്തി. പിന്നീട് ആധിപത്യം തുടർന്ന താരം അനായാസം വിജയവും കിരീടവും ഉറപ്പിച്ചു.
ആദ്യ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിലും നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കായിരുന്നു ലക്ഷ്യയുടെ വിജയം. സെമി ഫൈനലിൽ ആറാം സീഡ് അൽവി ഫർഹാനെ മൂന്ന് ഗെയിം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിലാണ് താരം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മാർച്ചിൽ നടന്ന ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണിൽ റണ്ണറപ്പായതിന് ശേഷം ഈ വർഷം ലക്ഷ്യ കളിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ടൂർ ഫൈനലാണിത്. ഈ കിരീടവിജയത്തോടെ 9,200 റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകളാണ് ലക്ഷ്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഹാങ്ഷൗവിൽ നടക്കുന്ന ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനുള്ള ലക്ഷ്യയുടെ സാധ്യതകൾക്ക് ഈ വിജയം വലിയ കരുത്തേകും.
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