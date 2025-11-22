ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ; സെമിയില് ചൗ ടിയെനിനെ വീഴ്ത്തി
സെമിയില് ചൈനീസ്-തായ്പേയിയുടെ ചൗ ടിയെൻ ചെന്നിനെ വീഴ്ത്തിയാണ് ലക്ഷ്യ സെൻ കിരീടപ്പോരിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
Published : November 22, 2025 at 1:30 PM IST
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ. സിഡ്നി ഒളിമ്പിക് പാർക്കിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ സെമിമത്സരത്തില് ചൈനീസ്-തായ്പേയിയുടെ ചൗ ടിയെൻ ചെന്നിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ലക്ഷ്യ സെൻ കിരീടപ്പോരിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. മത്സരത്തില്, സെൻ ഒരു ഗെയിം പിന്നിട്ട ശേഷം ചെന്നിനെ ഒരു മണിക്കൂറും 26 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 17-21, 24-22, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് തോല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
സീസണിലെ തന്റെ ആദ്യ കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സെൻ, സെമി മത്സരം ഏറെ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെൻ 4-0 എന്ന ലീഡ് നേടുകയും 11-6 എന്ന സ്കോറുമായി ഇടവേളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലക്ഷ്യ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചെൻ 21-17 എന്ന സ്കോറിന് കളി ജയിച്ചു. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇരുതാരങ്ങളും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം പുറത്തെടുത്തു. ലീഡ് കുറച്ചുനേരം മാറ്റിയെടുത്തെങ്കിലും, പിരിമുറുക്കമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സെൻ കഴിവ് തെളിയിച്ച് 22-22 എന്ന നിലയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നേടി ജയം ഉറപ്പിച്ചു.
അവസാന ഗെയിമിൽ, സെൻ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തു, 11–6 എന്ന ലീഡോടെ ഗെയിം മധ്യത്തിൽ ബ്രേക്കിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പിന്നാലെ താരം ലീഡ് 14–7 ആയി ഉയർത്തി. ചെന്നിന്റെ ഒരു സർവീസ് പിഴവ് 17–9 ആയി വിടവ് വർധിപ്പിച്ചു.
പിന്നീട് ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ക്രോസ്-കോർട്ട് സ്മാഷ് സെന്നിന് എട്ട് മാച്ച് പോയിന്റുകള് നൽകി. അതിൽ നാലെണ്ണം ചെൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ഒടുവിൽ താരം വലയിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് അയച്ചു, സെന്നിന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ നടന്ന ക്വാര്ട്ടര് മത്സരത്തില് മറ്റൊരു ഇന്ത്യന് താരമായ ആയുഷ് ഷെട്ടിയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് വീഴ്ത്തിയാണ് സെൻ സെമി ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്.
പുരുഷ ഡബിൾസിൽ, ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ സു ചിംഗ് ഹെങ്-വു ഗുവാൻ സുൻ സഖ്യത്തെ തോല്പ്പിച്ച് ക്വാർട്ടറില് കടന്ന സാത്വിക്സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം, അഞ്ചാം സീഡുകളായ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഫജർ അൽഫിയാൻ-മുഹമ്മദ് ഷോഹിബുൾ ഫിക്രി സഖ്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ്, കിദംബി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ നേരത്തെ പുറത്തായിരുന്നു.