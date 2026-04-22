വിജയവഴിയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡും ബെറ്റിസും; ലാ ലിഗ കിരീടപ്പോരാട്ടം മുറുകുന്നു

ലാ ലിഗ: അലാവസിനെ വീഴ്ത്തി റയൽ മാഡ്രിഡ്; ബെറ്റിസിനും അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബ്ബിനും ആവേശജയം

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 1:01 PM IST

മാഡ്രിഡ്: ലാലിഗ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാഴ്‌സലോണയുമായുള്ള പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസം ആറായി കുറച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ്. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് റയൽ അലാവസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കിലിയൻ എംബാപ്പെ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ എന്നിവർ റയലിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

മത്സരത്തിന്‍റെ 29-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്‌സിനു തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് തൊടുത്തുവിട്ട കരുത്തുറ്റ ഷോട്ടിലൂടെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് റയലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ എഡർ മിലിറ്റാവോയുടെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചു. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ പേശീവലിവ് അനുഭവപ്പെട്ട മിലിറ്റാവോയ്ക്ക് കളം വിടേണ്ടി വന്നത് റയലിന് തിരിച്ചടിയായി. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ അലാവസിന്‍റെ ടോണി മാർട്ടിനസ് തൊടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങിയതോടെ റയൽ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫെഡെ വാൽവെർഡെയുടെ മികച്ച മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ റയലിന്‍റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. മുൻപ് കാണികളിൽ നിന്നും കൂവൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വിനീഷ്യസിന് ഈ ഗോൾ വലിയ ആശ്വാസമായി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ടോണി മാർട്ടിനസ് അലാവസിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും സമനില പിടിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിജയിച്ചെങ്കിലും മത്സരശേഷം റയൽ താരങ്ങളെ കാണികൾ കൂവലുകളോടെയാണ് മൈതാനത്ത് നിന്നും യാത്രയാക്കിയത്.

ജിറോണയെ തകർത്ത് റിയൽ ബെറ്റിസ്

തുടർച്ചയായ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിലെ വിജയമില്ലായ്‌മയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് റിയൽ ബെറ്റിസ് ജിറോണയെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിന്‍റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ വിക്‌ടര്‍ സിഗാൻകോവിലൂടെ ജിറോണയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ മാർക്ക് റോക്ക, അബ്ദെ എസാൽസൗലി എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെ ബെറ്റിസ് തിരിച്ചടിച്ചു. പിന്നീട് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് അസീഡിൻ ഔനാഹി ജിറോണയെ സമനിലയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും (2-2), അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ റോഡ്രിഗോ റിക്വെൽമി നേടിയ ഗോളിലൂടെ ബെറ്റിസ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബ്ബ് - ഒസാസുന

മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബ്ബ് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ഒസാസുനയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 16-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോർക്ക ഗുരുസെറ്റയാണ് നിർണ്ണായക ഗോൾ നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒസാസുന ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും സ്പാനിഷ് ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോണിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം അവർക്ക് തടസ്സമായി. ആന്‍റെ ബുഡിമിർ എടുത്ത പെനാൽറ്റി തടുത്ത സിമോൺ അത്ഭുതകരമായ സേവുകളിലൂടെ ടീമിനെ കാത്തു. 80-ാം മിനിറ്റിൽ മിക്കൽ ജൗറെഗിസാർ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ 10 പേരുമായാണ് അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബ്ബ് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മല്ലോർക്കയും വലൻസിയയും 1-1 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ലീഗിലെ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്‌ച ബാഴ്‌സലോണ സെൽറ്റ വിഗോയെയും, അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് എൽചെയെയും നേരിടും.

