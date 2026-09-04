മാഡ്രിഡ് ക്ലബ്ബുകളും ബാഴ്സയും നേർക്കുനേർ; ലാ ലിഗയിൽ ഇന്ന് മുതൽ വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ
ലാ ലിഗ: നാലാം റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; റയൽ മാഡ്രിഡും അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും കളത്തിലേക്ക്.
Published : September 4, 2026 at 10:03 AM IST
മാഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗ 2026-27 സീസണിലെ നാലാം റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ഹോസെ മൗറീന്യോയുടെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണ് ഈ വാരാന്ത്യത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. റയൽ ബെറ്റിസാണ് എതിരാളികൾ.
പുതിയസീസണിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള റയലിനു ബെറ്റിസിനെതിരായ മത്സരം ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത പരീക്ഷണമായിരിക്കും. കിലിയൻ എംബാപ്പെയും ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമും മികച്ച ഫോമിലാണ് എന്നത് റയലിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത്, ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ 1-0 ത്തിന്റെ വിജയങ്ങളുമായി സീസൺ തുടങ്ങിയ റയൽ ബെറ്റിസ് കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ ലെവാന്റെയോട് 5-2 ന് കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ റയലിനെതിരെ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനാകും ബെറ്റിസിന്റെ ശ്രമം. ട്രാൻസ്ഫര് വിൻഡോയുടെ അവസാന ദിവസം റയൽ മാഡ്രിഡുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കി ബെറ്റിസിലേക്ക് ചേക്കേറിയ 30-കാരൻ ഡാനി സെബയോസ് ആവശ്യത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങില്ല.
ശനിയാഴ്ചത്തെ വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ
ശനിയാഴ്ചത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയും അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമാണ്. ബിൽബാവോയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സാൻ മാമസിലാണ് മത്സരം. പുതിയ കോച്ച് എഡിൻ ടെർസിച്ചിന്റെ കളിശൈലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്ന ബിൽബാവോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സെൽറ്റ വിഗോയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ എതിരാളികളെ തകർക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അഡെമോള ലുക്ക്മാൻ, ജിയുലിയാനോ സിമിയോണി എന്നിവരടങ്ങുന്ന അത്ലറ്റിക്കോയുടെ മുന്നേറ്റനിരയെ ടെർസിച്ചിന്റെ ഹൈ-ഡിഫൻസീവ് ലൈൻ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നത് കണ്ടറിയണം. ക്ലബ്ബ് വിട്ടുപോകാത്ത ജൂലിയൻ അൽവാരസ് അത്ലറ്റിക്കോ നിരയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മത്സരഗതി.
റായോ വല്ലെക്കാനോ ലെഗാനസിൽ വെച്ച് റേസിംഗ് സാന്റാന്ഡറിനെ നേരിടും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൽഷെയ്ക്കെതിരെ 3-2 ന്റെ ആവേശജയം നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് റേസിംഗ് സാന്റാന്ഡർ വരുന്നത്. സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിലാവുകയും പിന്നീട് അലാവസിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങുകയും ചെയ്ത വിയ്യാറയൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹോം മാച്ചിൽ ജയം തേടിയിറങ്ങും. ഡിപോർട്ടീവോ ലാ കൊരൂണയാണ് അവരുടെ എതിരാളികൾ. അത്ലറ്റിക്കോയിൽ നിന്നും ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്നും വിയ്യാറയലിൽ എത്തിയ ജോസ് ജിമെനെസ്, മാർക്ക് കാസാഡോ എന്നിവർ ഈ മത്സരത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചേക്കും.
ഞായറാഴ്ച ബാഴ്സലോണ ഇറങ്ങും
ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാഴ്സലോണ വലൻസിയയുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. ആദ്യ മൂന്ന് കളികളിൽ നിന്ന് ഒരു സമനിലയും രണ്ട് തോൽവികളുമായി വലൻസിയ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മൂന്ന് കളികളിൽ നിന്ന് 12 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ബാഴ്സലോണയെ തടയുക അവർക്ക് എളുപ്പമാകില്ല. പുതിയ താരം ആന്റണി ഗോർഡൻ ബാഴ്സ നിരയിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്.
മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ അലാവസും ഒസാസുനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. മികച്ച ഫോമിലുള്ള ലെവാന്റെയെ മലാഗ തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ലാ റൊസാലെഡയിൽ നേരിടുമ്പോൾ, അത്ലറ്റിക്കോയോട് തോറ്റ് വിജയക്കുതിപ്പ് അവസാനിച്ച സെവിയ്യയെ ആണ് എസ്പാന്യോളിന് നേരിടാനുള്ളത്. ഡിഫൻസിൽ പതറുന്ന സെൽറ്റ വിഗോയെ ഗെറ്റാഫെ നേരിടും. ഡിഫൻസിലെ പിഴവുകളും ഡേവിഡ് അഫെൻഗ്രൂബറിന്റെ വിൽപനയും കാരണം വലയുന്ന എൽഷെ, കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിൽ അപകടകാരികളായ റയൽ സൊസൈറ്റാഡിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ നേരിടുന്നതോടെ നാലാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകും.
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