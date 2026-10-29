പരിക്കിൽ തളർന്ന് ബാഴ്സ, പോയിന്റ് വേട്ടയിൽ അത്ലറ്റിക്കോ; ലാ ലിഗയിൽ ഈ ആഴ്ച അട്ടിമറികൾ നടക്കുമോ?
ലാ ലിഗ: ക്ലാസിക്കോ തോൽവിക്ക് ശേഷം ബാഴ്സലോണ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുന്നു; നിർണായക പോയിന്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്.
Published : October 29, 2026 at 8:42 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലാ ലിഗ പതിനൊന്നാം റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഈ വാരാന്ത്യം മിന്നും മത്സരങ്ങൾക്ക് ആരാധകര് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ എൽ ക്ലാസിക്കോ മത്സരത്തിലേറ്റ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനാണ് ബാഴ്സലോണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം, ലെവാന്റെക്കെതിരെ വിജയം കൈവരിച്ചാൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് പട്ടികയിൽ കുറച്ചു സമയമെങ്കിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ സാധിക്കും. അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയും റയൽ സൊസൈറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ ബാസ്ക് ഡെർബിയും ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നടക്കുന്ന വിയ്യാറയൽ - എസ്പാൻയോൾ മത്സരത്തോടെയാണ് റൗണ്ടിന് തുടക്കമാകുന്നത്.
എസ്പാൻയോളിൽ പരിശീലക മാറ്റം
കോപ്പ ഡെൽ റേയിലെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ എസ്പാൻയോൾ തങ്ങളുടെ കോച്ച് മാനോലോ ഗോൺസാലസിനെ ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഗോൺസാലസിന് പകരം എഡർ സരാബിയയെ പുതിയ പരിശീലകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും, വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ബി-ടീം കോച്ച് സെർജിയോ ഗാർഷ്യയായിരിക്കും ഡഗ്ഔട്ടിൽ ടീമിനെ നയിക്കുക.
ഒന്നാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്
ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന എവേ മത്സരത്തിൽ ലെവാന്റെയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഡീഗോ സിമിയോണിയുടെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് ലീഗ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്താം. യൂലിയൻ അൽവാരസിന്റെ മികച്ച ഫോമിലാണ് അത്ലറ്റിക്കോയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ. എന്നാൽ, സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ബെറ്റിസിനെയും അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയെയും അട്ടിമറിച്ച ലെവാന്റെയുടെ പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കുക അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് എളുപ്പമാകില്ല.
📊 ¡Así queda la clasificación de #LALIGAEASPORTS tras la disputa de la jornada 10! https://t.co/5vUND49Puw— LALIGA (@LaLiga) October 26, 2026
പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽ ബാഴ്സലോണ
ശനിയാഴ്ച രാത്രി അലാവസിനെതിരെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാഴ്സലോണയെ അലട്ടുന്നത് പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പരിക്കാണ്. സാവി എസ്പാർട്ടാണ് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ ഏറ്റവും പുതിയ താരം. എന്നാൽ, കണങ്കാലിനേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ജൂൾസ് കുണ്ടെ ശനിയാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും എന്നത് പരിശീലകൻ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ്. തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ബാഴ്സ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 6-ന് ശേഷം വിജയമറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അലാവസ്, അവസാന നാല് തോൽവികൾക്കും രണ്ട് സമനിലകൾക്കും ശേഷമാണ് ബാഴ്സയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ബെറ്റിസ് - മലാഗ പോരാട്ടം
ബാഴ്സലോണയോടേറ്റ തോൽവിക്കും സെൽറ്റ വിഗോയോടുള്ള സമനിലയ്ക്കും ശേഷം വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താനാണ് റയൽ ബെറ്റിസ് മലാഗയെ നേരിടുന്നത്. ലാ ലിഗയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിലും മലാഗയ്ക്ക് ഇതുവരെ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ റായോ വല്ലെക്കാനോ സെൽറ്റ വിഗോയെ നേരിടും.
ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ ബാസ്ക് ഡെർബി
ഞായറാഴ്ച സാൻ മാമെസിൽ നടക്കുന്ന അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോ - റയൽ സൊസൈറ്റി പോരാട്ടമാണ് ഈ വാരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരം. പരമ്പരാഗത വൈരികൾ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളി ആവേശകരമാകും. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ മധ്യനിര താരം ഒയ്ഹാൻ സാൻസെറ്റ് ബിൽബാവോ നിരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. ഒപ്പം, വിലക്കിന് ശേഷം സ്പാനിഷ് താരം എമറിക് ലാപോർട്ടും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്.
മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒൻപത് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയ ഗെറ്റാഫെ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള സെവിയ്യയാണ് ഞായറാഴ്ച അവരുടെ എതിരാളികൾ. മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ റേസിംഗ് സാന്റാൻഡർ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലും, എൽഷെ വലൻസിയക്കെതിരെയും കളത്തിലിറങ്ങും. പുതിയ പരിശീലകൻ ഹാവിയർ അഗൈറെയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇതുവരെ ഒരു വിജയം പോലും നേടാനാകാത്ത വലൻസിയ നിലവിൽ പട്ടികയിൽ അവസാനത്തിന് തൊട്ടുമുന്നിലാണ്. പരിക്കേറ്റ യുവ വിംഗർ ഡേവിഡ് ഒറ്റോർബിയുടെ സേവനം വലൻസിയക്ക് ലഭിക്കില്ല. തിങ്കളാഴ്ച ഡിപോർട്ടീവോ ലാ കൊരൂണ - ഒസാസുന മത്സരത്തോടെ പതിനൊന്നാം റൗണ്ടിന് സമാപനമാകും.
Also Read: വനിതാ ടീമിൽ ധോണിയുടെ പക്കൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രം! മെസ്സേജ് അയക്കാൻ കാരണമിതാണ്