ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ലാലിഗയ്ക്ക് വീണ്ടും തുടക്കം; വമ്പന്മാർക്ക് പരിക്ക് വില്ലൻ
രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേള ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രകടനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കാത്തത് പരിശീലകർക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
Published : October 9, 2026 at 7:34 AM IST
മാഡ്രിഡ്: നീണ്ട രാജ്യാന്തര ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്പാനിഷ് ലാലിഗ ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും തുടക്കമാകുന്നു. മൂന്നാഴ്ചയോളം നീണ്ട രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്ന പല പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളും താരങ്ങളുടെ പരിക്കിൻ്റെയും കടുത്ത ക്ഷീണത്തിൻ്റെയും ആശങ്കയിലാണ്.
രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേള ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രകടനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കാത്തത് പരിശീലകർക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മലാഗ എസ്പാനിയോളിനെ നേരിടും. ഒന്നാം ഡിവിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ആദ്യ ജയം തേടിയാണ് മലാഗ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. ഗുരുതരമായ കാൽമുട്ട് പരിക്കിനെ തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന മുന്നേറ്റ താരം ജാവി പുവാഡോ എസ്പാനിയോൾ നിരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.
ബാഴ്സലോണയ്ക്കും റയലിനും ആശങ്ക
സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഗെറ്റാഫെയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് താരങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ബ്രസീൽ, സ്പെയിൻ ദേശീയ ടീമുകൾക്കൊപ്പമുള്ള രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്കിടെ പരിക്കേറ്റ റാഫീഞ്ഞ, എറിക് ഗാർസിയ എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെയിൻ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താവാനിടയായ കാൽമുട്ടിലെ പരിക്കിൽ നിന്ന് ഗോൾകീപ്പർ ജോവാൻ ഗാർസിയ മുക്തനായി വരികയാണ്. ഇടവേളയിൽ സ്പെയിനിൻ്റെ നാല് മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ച വിങ്ങർ ലാമിൻ യമാലിനെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പരിശീലകൻ ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വിയ്യാറയലിനെതിരെ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങുന്ന റയൽ മാഡ്രിഡിന് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ സേവനം ലഭിച്ചേക്കില്ല. കാൽമുട്ടിലെ പരിക്ക് വീണ്ടും വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് താരം പിന്മാറിയിരുന്നു. മറുവശത്ത്, ഇടവേളയ്ക്ക് മുൻപുള്ള അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വിയ്യാറയൽ. പരിശീലകൻ ഇനിഗോ പെരസിൻ്റെ അതിവേഗ ശൈലിയുമായി താരങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഈ വിജയങ്ങൾ നൽകുന്നത്. പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് മുൻ പരിശീലകൻ ക്വികെ സാഞ്ചസ് ഫ്ലോറസ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന അലാവസിനെ നേരിടും. അത്ലറ്റിക്കോ നിരയിൽ അലക്സ് ഗ്രിമാൽഡോ, പാബ്ലോ ബാരിയോസ് എന്നിവർ പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിലായതിനാൽ കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. മുന്നേറ്റ താരം ലൂക്കാസ് ബോയെയുടെ മികവിലാണ് അലാവസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ.
മറ്റ് പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ
ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ റയോ വല്ലെക്കാനോ അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്ബിനെ നേരിടും. സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തെ തുടർന്ന് ആദ്യ ഹോം മത്സരങ്ങൾ ലെഗാനസിലേക്ക് മാറ്റിയ റയോ വല്ലെക്കാനോ സ്വന്തം മൈതാനമായ വല്ലെക്കാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്. സ്പെയിൻ ദേശീയ ടീമിനായുള്ള മത്സരത്തിനിടെ പേശികൾക്ക് പരിക്കേറ്റ വിങ്ങർ നിക്കോ വില്യംസ് ഇല്ലാതെയാകും അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്ബ് ഇറങ്ങുക. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന എൽഷെ സെൽറ്റ വിഗോയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. മികച്ച തുടക്കത്തിന് ശേഷം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയമറിയാതെ ഉഴലുന്ന ഡിപ്പോർട്ടീവോ ലാ കൊരൂണയെ റയൽ സോസിഡാഡ് സ്വന്തം മൈതാനത്ത് നേരിടും.
പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള റയൽ ബെറ്റിസിന് ഒസാസുനയുമായാണ് മത്സരം. ആഭ്യന്തര ലീഗിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലുമായി കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനാണ് ബെറ്റിസ് സ്വന്തം മൈതാനത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ചത്തെ മത്സരങ്ങൾ എൽ സർഡിനേറോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവസാനിക്കും. വലൻസിയയുടെ പുതിയ പരിശീലകനായി ഹാവിയർ അഗീറെ റേസിങ് സാൻ്റാൻഡറിനെതിരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും.
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പുതിയ ടീമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അഗീറെയ്ക്ക് മൂന്നാഴ്ചയോളം സമയം ലഭിച്ചെങ്കിലും അർനോട്ട് ഡാൻജുമ, ഉമർ സാദിഖ്, ലൂയിസ് റിയോജ, ഡീഗോ ലോപ്പസ് എന്നിവരുടെ പരിക്കുകൾ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കൂടുതൽ ഒത്തിണക്കമുള്ള ഒരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന അവസാന മത്സരത്തിൽ ലെവൻ്റെ സെവിയ്യയെ നേരിടും.
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