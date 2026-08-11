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ബാഴ്‌സ വിട്ടത് വമ്പൻ താരങ്ങൾ; മൗറീന്യോയെ തൂക്കി റയൽ മാഡ്രിഡ്! ഇത്തവണ ലാ ലിഗ പ്രവചനാതീതം

ലാ ലിഗയ്ക്ക് വീണ്ടും പന്തുരുളുന്നു; വമ്പൻ അഴിച്ചുപണികളുമായി റയൽ മാഡ്രിഡ്, പ്രതിരോധത്തിലായി ബാഴ്സലോണയും അത്ലറ്റിക്കോയും

Barcelona
Barcelona (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 10:21 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന സ്‌പാനിഷ് ലാ ലിഗയുടെ പുതിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ തുടക്കമാവും. ബാഴ്‌സലോണ കിരീടം ചൂടിയ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി, ഇത്തവണ കടുത്ത പ്രവചനാതീതമായ മത്സരങ്ങൾക്കാണ് സ്പെയിൻ വേദിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. വമ്പൻമാരായ റയൽ മാഡ്രിഡ്, ബാഴ്‌സലോണ, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് എന്നിവർ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ആയുധമണിയുമ്പോൾ, ലീഗിലെ സ്ഥാനചലനങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതകളും ഇത്തവണയും പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ചൂടുകൂട്ടും.

മൗറീന്യോയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമായി റയൽ മാഡ്രിഡ്

പുതിയ സീസണിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ റയൽ മാഡ്രിഡിനാണ് പ്രവചനങ്ങളിൽ നേരിയ മുൻതൂക്കം. പുതിയ പരിശീലകനായി ജോസെ മൗറീന്യോ എത്തിയതോടെ റയലിന്‍റെ പ്രതിരോധവും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇബ്രാഹിമ കൊനാട്ടെ, മാർക്ക് കുക്കുറെല്ല, ഡെൻസൽ ഡംഫ്രീസ് എന്നിവരെ പ്രതിരോധത്തിലേക്കും, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബെർണാഡോ സിൽവയെ മധ്യനിരയിലേക്കും എത്തിച്ച റയൽ, റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കാണ് യാൻ ഡിയോമൻഡെയെ സ്വന്തമാക്കിയത്. കിലിയൻ എംബാപ്പെ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ എന്നിവരുടെ വേഗതയ്‌ക്കൊപ്പം മൗറീന്യോയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ റയൽ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാകും.

Real Madrid, Barcelona
Real Madrid, Barcelona (IANS)

പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ ബാഴ്‌സലോണ

മറുഭാഗത്ത്, ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ വിപണിയിൽ കറ്റാലൻ ക്ലബായ ബാഴ്‌സലോണയുടെ നീക്കങ്ങൾ വളരെ പതുക്കെയാണ്. ആന്‍റണി ഗോർഡൻ, കരിം അഡെയേമി എന്നിവരെ എത്തിച്ചെങ്കിലും റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്‌കി, മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ്, ജോവോ കാൻസലോ, റൊണാൾഡ് അരാഹോ എന്നിവർ ക്ലബ് വിട്ടത് അവർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. എങ്കിലും ലാമിൻ യമാൽ, പെഡ്രി, റഫീന്യ, പോ കോബാർസി തുടങ്ങിയ യുവനിരയിലാണ് ബാഴ്‌സയുടെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾ.

സമ്മർദ്ദത്തിലായി സിമിയോണിയും അത്ലറ്റിക്കോയും

രണ്ട് സീസണുകളിലായി വലിയ തുക മുടക്കിയിട്ടും കിരീടങ്ങളൊന്നും നേടാനാവാത്തത് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൽ പരിശീലകൻ ഡീഗോ സിമിയോണിക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ബാഴ്‌സലോണ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ താരം ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്‍റെ ഭാവി അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് നിർണ്ണായകമാണ്. അലക്‌സ് ഗ്രിമാൽഡോ, ലീ കാങ്-ഇൻ, മോർട്ടൻ ഹ്യൂൽമണ്ട് എന്നിവരെയാണ് അത്ലറ്റിക്കോ പുതുതായി ടീമിലെത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Real Madrid
Real Madrid (GETTY)

യൂറോപ്യൻ പോരാട്ടത്തിന് മറ്റു ടീമുകൾ

വിയ്യാറയൽ: കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ക്ലബ്, ഇത്തവണ പുതിയ യുവ പരിശീലകൻ ഇനിഗോ പെരസിന് കീഴിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യ നാലിൽ ഇടംപിടിച്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

റയൽ ബെറ്റിസ്: മാനുവൽ പെല്ലഗ്രിനിയുടെ കീഴിൽ ടീം ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം സെൽറ്റ വിഗോ, കോപ്പ ഡെൽ റേ ജേതാക്കളായ റയൽ സൊസീഡാഡ് എന്നിവരും യൂറോപ്യൻ സീറ്റിനായി പോരാടും.

അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോ: മുൻ ബോറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് പരിശീലകൻ എഡിൻ ടെർസിച്ച് എത്തുന്നതോടെ ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ശ്രദ്ധേയരാകാൻ പുതുമുഖങ്ങൾ

രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ നിന്നും പ്രൊമോഷൻ നേടി എത്തുന്ന റേസിംഗ് സാന്‍റാൻഡർ, ഡിപ്പോർട്ടീവോ ലാ കൊരൂന, മലാഗ എന്നീ ക്ലബുകൾ വൻ ജനാവലിക്ക് മുന്നിലാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങുക. മലാഗ തങ്ങളുടെ യുവനിരയെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ജോസെ ആൽബർട്ടോ ലോപ്പസിന്‍റെ റേസിംഗ് സാന്‍റാൻഡർ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ലീഗിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

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