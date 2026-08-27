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സോസിസാദിനെ നിലംപരിശാക്കി എംബാപ്പെ, മാജിക് ഹാട്രിക്; റയൽ മാഡ്രിഡിന് തകർപ്പൻ വിജയം

ലാ ലിഗ: എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഹാട്രിക്; റയൽ സോസിദാദിനെതിരെ റയൽ മാഡ്രിഡിന് 4-1 വിജയം

കിലിയൻ എംബാപ്പെ MOURINHO REAL MADRID PERFECT START REAL MADRID VS REAL SOCIEDAD MBAPPE CRISTIANO CELEBRATION
Kylian Mbappe Scores Hat-Trick as Real Madrid Defeat Real Sociedad 4-1 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 10:07 AM IST

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മാഡ്രിഡ്: ലാ ലിഗയില്‍ റയൽ സോസിദാദിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് റയൽ മാഡ്രിഡ്. സാന്‍റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ നേടിയ ഹാട്രിക്കാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ വിധി നിർണ്ണയിച്ചത്. ഈ വിജയത്തോടെ പുതിയ പരിശീലകൻ ഹൊസെ മൗറീന്യോയ്ക്ക് കീഴിൽ ലാ ലിഗയിൽ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് റയൽ തങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.

ആദ്യ പകുതിയിൽ റയലിനു പൂർണ്ണ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സോസിദാന്‍റെ ടകെഫുസ കുബോയും മൈക്കൽ ഒയാർസബാലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മാഡ്രിഡ് പ്രതിരോധത്തെ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ രക്ഷകനായി. താളം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ മാഡ്രിഡ് കളിക്കാരെ ആദ്യ പകുതിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്വന്തം ആരാധകർ കൂവിവിളിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. മത്സരത്തിന് ശേഷം സംസാരിച്ച റയൽ മാഡ്രിഡ് പരിശീലകൻ ഹൊസെ മൗറീന്യോ തന്‍റെ കളിക്കാരെ പ്രശംസിച്ചു. "എനിക്ക് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്‍പര്യമിസ്സ, പക്ഷേ കിലിയൻ ചെയ്‌തത്... അത് ഭ്രാന്തമായ പ്രകടനമായിരുന്നു. സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ ടീമിനെ സഹായിക്കാനും വിനി, ജൂഡ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അവന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. റയൽ മാഡ്രിഡിൽ സ്വന്തമായി ചരിത്രം കുറിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം," മൗറീന്യോ പറഞ്ഞു. ആരാധകരുടെ കൂവല്‍ കളിക്കാരെ വളരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹാട്രിക് ആഘോഷം

മത്സരത്തിന്റെ 40-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെയുടെ പാസിൽ നിന്നാണ് എംബാപ്പെ റയലിന്‍റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ ലൂക്കാ സൂസിചിലൂടെ സോസിദാദ് സമനില പിടിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച റയലിനായി 60-ാം മിനിറ്റിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്‍റെ പാസിൽ നിന്നും എംബാപ്പെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. എട്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിലൂടെ റയൽ ലീഡ് മൂന്നാക്കി ഉയർത്തി.

തുടർന്ന് 80-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു എംബാപ്പെയുടെ ഹാട്രിക് ഗോൾ പിറന്നത്. വിനീഷ്യസിന്‍റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് സോസിദാദ് ഗോൾകീപ്പർ അലക്‌സ് റെമിറോയെ മറികടന്ന് എംബാപ്പെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഗോൾ നേട്ടത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ 'എയറോപ്ലെയിൻ' സ്റ്റൈലിലാണ് എംബാപ്പെ തന്‍റെ ഹാട്രിക് ആഘോഷിച്ചത്.

എസ്പാൻയോളിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം റയൽ മാഡ്രിഡ് നേടുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയമാണിത്. നിലവിൽ ലാ ലിഗ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ അടുത്ത മത്സരം ഓഗസ്റ്റ് 30നു റയൽ ബെറ്റിസിനെതിരെയാണ്.

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TAGGED:

കിലിയൻ എംബാപ്പെ
MOURINHO REAL MADRID PERFECT START
REAL MADRID VS REAL SOCIEDAD
MBAPPE CRISTIANO CELEBRATION
KYLIAN MBAPPE HAT TRICK

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