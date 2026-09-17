റാസിങ്ങിനെ 'ഏഴുനിലയിൽ' പൂട്ടി ബാഴ്സലോണ! അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനും മിന്നും ജയം
ലാ ലിഗ: ഗോൾമഴയുമായി ബാഴ്സലോണ; അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനും മിന്നും ജയം.
Published : September 17, 2026 at 2:29 PM IST
മാഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് ബാഴ്സലോണ. കാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ റാസിങ് സാന്റാൻഡറിനെ രണ്ടിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്കാണ് (7-2) ബാഴ്സ തകർത്തത്. ലീഗിൽ കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിലും വിജയം നേടിയ ബാഴ്സലോണ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.
മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിയൻ താരം റാഫിന്യ ഹാട്രിക് നേടി തിളങ്ങി. ജോവോ കാൻസെലോയുടെ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ എട്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബാഴ്സ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 25-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് റാഫിന്യ ലീഡ് രണ്ടാക്കി. എന്നാൽ 30-ാം മിനിറ്റിൽ മാഗെറ്റ് ഗ്യേയിലൂടെ റാസിങ് ഒരു ഗോൾ മടക്കി. 36-ാം മിനിറ്റിൽ കാൻസെലോയുടെ മറ്റൊരു ലോങ് റേഞ്ചർ റാസിങ് താരം അസിയർ വില്ലാലിബ്രെയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിലേക്ക് കയറിയതോടെ ബാഴ്സ 3-1 ന് മുന്നിലായി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് റാഫിന്യ ബാഴ്സയുടെ നാലാം ഗോളും നേടി. ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ലാമിൻ യമാൽ എടുത്ത പെനാൽറ്റി റാസിങ് ഗോൾകീപ്പർ ജൂലൻ അഗിർസബാല തടുത്തിരുന്നു.
An epic celebration in the rain, the signature celebration with Lamine, and a web shot straight at the camera 🕸️ #LaLigaHighlights https://t.co/UdW3iqRX6X— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബാഴ്സയുടെ ഗോൾവല കാക്കാൻ വോയ്ചെക് സെസ്നി എത്തി. 65-ാം മിനിറ്റിൽ യാസിർ സാബിരിയിലൂടെ റാസിങ് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. എന്നാൽ രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച് റാഫിന്യ തന്റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. കളിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഗബ്രിയേൽ ജീസസ് (79-ാം മിനിറ്റ്), ലാമിൻ യമാൽ (89-ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ബാഴ്സയുടെ ഗോൾപട്ടിക തികഞ്ഞു. ലീഗിലെ ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം 28 ഗോളുകളാണ് ബാഴ്സ അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് തകർപ്പൻ ജയം
റയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരായ വമ്പൻ ഡെർബി മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും മികച്ച ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നു. സ്വന്തം മൈതാനമായ മെട്രോപൊളിറ്റാനോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒസാസുനയെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് അത്ലറ്റിക്കോ തകർത്തത്. 24-ാം മിനിറ്റിൽ ജോനാഥൻ ഡേവിഡിലൂടെയാണ് അത്ലറ്റിക്കോ ഗോൾവേട്ട തുടങ്ങിയത്. 54-ാം മിനിറ്റിൽ ലീ കാങ് ഇൻ ടീമിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് റോബിൻ ലെ നോർമൻഡ്, അലക്സ് ബീന എന്നിവരും അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ
THIS IS BARÇA. https://t.co/ujNTxMzFTq— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2026
ഡിപോർട്ടീവോ ലാ കൊരൂണയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് സെവിയ്യ പരാജയപ്പെടുത്തി. 52-ാം മിനിറ്റിൽ മിഗ്വൽ സിയറയാണ് സെവിയ്യയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 60-ാം മിനിറ്റിൽ ഡിപോർട്ടീവോ താരം ആഞ്ചലിഞ്ഞോ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. അതേസമയം, ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും മഴയും കാരണം ലെവാന്റെയും അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയും തമ്മിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം മാറ്റിവെച്ചു.
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