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എംബാപ്പെ മാജിക്; റയോയെ തകർത്ത് റയൽ മാഡ്രിഡ്, ലാ ലിഗയിൽ ബാഴ്‌സലോണയ്‌ക്കൊപ്പം!

റയോയെ തകർത്ത് ലാ ലിഗ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി റയൽ മാഡ്രിഡ്.

LA LIGA TABLE AND POINTS 2026 കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോൾ റയൽ മാഡ്രിഡ് VS റയോ വായെക്കാനോ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം
Mbappe Brace Helps Real Madrid Beat Rayo to Move Level with Barcelona (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 11:16 AM IST

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മാഡ്രിഡ്: സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ തിളക്കത്തിൽ ലാ ലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് മിന്നും വിജയം. സാന്‍റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ റയോ വായെക്കാനോയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് (4-1) റയൽ തകർത്തത്. ഈ വിജയത്തോടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ചിരവൈരികളായ ബാഴ്‌സലോണയ്‌ക്കൊപ്പം ഒന്നാമതെത്തി. റയൽ ബെറ്റിസിനോടേറ്റ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്ക് ശേഷം ജോസെ മൗറീന്യോയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ലോസ് ബ്ലാങ്കോസ് നടത്തിയത്.

റയലിനായി എംബാപ്പെ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം, അൽവാരോ കരേരസ് എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി. റയോയുടെ ഏക ആശ്വാസ ഗോൾ സെർജിയോ കാമെല്ലോയുടെ വകയായിരുന്നു.

ആദ്യ പകുതിയിൽ റയോയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് റയൽ

ഒന്നാം പകുതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി മൗറീന്യോയുടെ സംഘം കളി തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലാക്കിയിരുന്നു. 14-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് എംബാപ്പെയാണ് റയലിന്‍റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് എംബാപ്പെയുടെ തകർപ്പൻ നീക്കത്തിൽ നിന്നും കരേരസ് ടീമിന്‍റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നും ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം റയലിന്‍റെ ലീഡ് 3-0 ആക്കി ഉയർത്തി.

കാമെല്ലോയുടെ പോരാട്ടവും അർദ ഗുലറുടെ മാന്ത്രികതയും

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ (51-ാം മിനിറ്റിൽ) വിനീഷ്യസ് വരുത്തിയ പിഴവിൽ നിന്നും പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് സെർജിയോ കാമെല്ലോ റയോയ്ക്കായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി. ഈ ഗോളോടെ ലാ ലിഗയിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടികയിൽ എംബാപ്പെക്കൊപ്പം കാമെല്ലോയുമെത്തി. റയോ പിന്നീട് കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും റയൽ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവയുടെ മികച്ച സേവുകൾ അവർക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി.

മത്സരത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മൗറീന്യോ യുവതാരം അർദ ഗുലറെ കളത്തിലിറക്കി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഗുലർ നൽകിയ മികച്ച പാസ് സ്വീകരിച്ച് എംബാപ്പെ റയലിന്‍റെ നാലാം ഗോളും തന്‍റെ ഇരട്ട ഗോളും പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ എല്ലാ ടൂർണമെന്‍റുകളിലുമായി എംബാപ്പെയുടെ ഏഴാം ഗോളാണിത്. മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ റേസിങ് സാന്‍റാൻഡർ അലാവസിനെ (2-1) തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ, എസ്പാന്യോൾ ഒസാസുനയെ (2-0) കീഴടക്കി. അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോ - എൽചെ മത്സരം 1-1 സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു.

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TAGGED:

LA LIGA TABLE AND POINTS 2026
കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോൾ
റയൽ മാഡ്രിഡ് VS റയോ വായെക്കാനോ
ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം
REAL MADRID VS RAYO VALLECANO

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