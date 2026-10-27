മാവോ സെതൂങ് 'ഏകാധിപതിയെന്ന്'! വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങി എംബാപ്പെ, മൂന്ന് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ കരാർ റദ്ദാക്കി
എംബാപ്പെയുടെ 'ഏകാധിപതി' പരാമർശം വിവാദത്തിൽ; സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ.
Published : October 27, 2026 at 6:24 PM IST
ബീജിംഗ്: ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ 'ഏകാധിപതി' പരാമർശം ചൈനയിൽ വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നു. ചൈനയുടെ മുൻ ഭരണാധികാരി മാവോ സെതൂങ്ങിനെ എംബാപ്പെ 'ഏകാധിപതി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ താരവുമായുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് കരാറുകൾ മൂന്ന് പ്രമുഖ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഊർജ്ജ പാനീയ നിർമ്മാതാക്കളായ ഡോങ്പെങ് ബെവറേജ്, ക്ഷീരോത്പന്ന ഭീമന്മാരായ മെങ്ന്യൂ, ചീസ് നിർമ്മാതാക്കളായ മിൽക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവരാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫോർവേഡുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഫ്രാൻസ് ക്യാപ്റ്റനായ എംബാപ്പെ തങ്ങളുടെ ദേശീയ വികാരത്തെയും ജനങ്ങളെയും അപമാനിച്ചെന്നാണ് ചൈനീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന വിമർശനം.
വിവാദത്തിന് കാരണമായത് എന്ത്?
തന്റെ മുഖം ചരിത്രപുരുഷന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി ചേർത്തുവെച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന 'മീമുകളെ' കുറിച്ച് എംബാപ്പെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് ആധാരം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മീം ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ചൈനീസ് ഏകാധിപതിയുടേത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ മുഖം വെച്ചുള്ള മീം" എന്ന് എംബാപ്പെ മറുപടി നൽകി. 1976-ൽ അന്തരിച്ച, പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ മാവോ സെതൂങ്ങിനെയാണ് എംബാപ്പെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് ചൈനീസ് ജനത ആരോപിക്കുന്നത്. വീഡിയോയുടെ ആധികാരികത ഇതുവരെ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ചൈനീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വെയ്ബോയിൽ എംബാപ്പെയ്ക്കെതിരെ വലിയ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനമാണ് ഉയരുന്നത്.
🔴🇫🇷🇨🇳 FLASH | ÉNORME POLÉMIQUE EN CHINE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ APRÈS DES PROPOS SUR MAO ZEDONG ! Le capitaine de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une controverse après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, de "dictateur chinois". Dans une séquence liée à l'émission "The Bridge", Mbappé évoque un montage humoristique représentant son visage sur le corps de Mao Zedong, expliquant qu'il trouve ce mème particulièrement drôle et qu'il l'utilise avec ses amis. Les conséquences sont immédiates : DONGPENG, géant chinois des boissons, annonce rompre toute collaboration avec le joueur, dénonçant des comportements qui "heurtent les sentiments nationaux" et affirmant appliquer une politique de "tolérance zéro". MENGNIU, géant chinois des produits laitiers, annonce à son tour la rupture immédiate de ses contrats avec Mbappé, dénonçant des propos ou comportements blessant les sentiments du peuple chinois. MILKGROUND, entreprise chinoise spécialisée dans les produits fromagers, met également fin à son partenariat avec le footballeur. Sur Weibo, les appels au boycott se multiplient. Certains internautes réclament même des poursuites judiciaires et des dédommagements. Le site sportif chinois Dongqiudi dénonce des propos "offensants pour la Chine et le peuple chinois". La polémique atteint désormais les autorités de Pékin, qui évoquent un "rejet commun" chez les Chinois. Mao Zedong, mort en 1976, reste une figure centrale du régime communiste chinois. (AFP + sources concordantes)— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026
തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് എംബാപ്പെയുടെ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ചൈനീസ് ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദേശീയ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കില്ലെന്ന് ഡോങ്പെങ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള കായിക താരങ്ങൾ വലിയ വിപണികളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വാണിജ്യപരമായ അപകടസാധ്യതകളാണ് ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ജനപ്രീതിയുള്ള 27-കാരനായ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഈ കരാർ നഷ്ടങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടിയാകും.
ബാലൻ ഡി ഓറിലും നിരാശ
ചൈനയിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് പുറമെ കളിമുറ്റത്തും എംബാപ്പെയ്ക്ക് നിരാശയുടെ ആഴ്ചയാണിത്. ബാലൻ ഡി ഓർ പുരസ്കാര വോട്ടിംഗിൽ എംബാപ്പെയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ക്ലബ്ബിനായും രാജ്യത്തിനായും 73 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെ ട്രെബിൾ കിരീടനേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ആണ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. 25 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് താരം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്നത്. ബാഴ്സലോണയുടെ യുവതാരം ലമീൻ യമാൽ വോട്ടിംഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
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