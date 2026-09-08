ആദ്യ ബാലൺ ഡി ഓറിൽ കണ്ണുവെച്ച് എംബാപ്പെ; മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡും റയലിലെ ഫോമും തുണയാകുമോ?
'ബാലൺ ഡി ഓർ നേടാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു വർഷമില്ല'; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ
Published : September 8, 2026 at 4:50 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരമായ ബാലൺ ഡി ഓർ ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ. കരിയറിലെ തന്റെ ആദ്യ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരമാണ് താരം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോകകപ്പിലെ റെക്കോർഡ് ഗോൾവേട്ടയും റയൽ മാഡ്രിഡിനായുള്ള തകർപ്പൻ ഫോമും തനിക്ക് തുണയാകുമെന്നാണ് എംബാപ്പെയുടെ പ്രതീക്ഷ.
കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ 10 ഗോളുകൾ നേടി 56 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോൾ വേട്ടക്കാരനാകാൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 22 ഗോളുകളുമായി മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡും താരം മറികടന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനായി 44 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 42 ഗോളുകൾ എംബാപ്പെ അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ക്ലബ്ബിന് വലിയ കിരീടങ്ങളൊന്നും നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
'ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെയും ബാലൺ ഡി ഓറിനെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എംബാപ്പെ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂർണമെന്റില് ചരിത്രം കുറിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൺ ഡി ഓർ നേടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വർഷമാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം തീരുമാനമെടുക്കാം. റയൽ മാഡ്രിഡിനായി കളിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ ഈ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 26-ന് ലണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പിഎസ്ജിയെ ആദ്യമായി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെ ആയിരുന്നു ബാലൺ ഡി ഓർ സ്വന്തമാക്കിയത്.
'താനാണ് എപ്പോഴും മികച്ചതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും എംബാപ്പെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തവണ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനായി 51 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 61 ഗോളുകൾ നേടിയ ഹാരി കെയ്ൻ, സ്പെയിനൊപ്പം ലോകകപ്പും ബാഴ്സലോണയ്ക്കൊപ്പം ലാ ലിഗയും നേടിയ ലാമിൻ യമാൽ എന്നിവരും എംബാപ്പെയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായി രംഗത്തുണ്ട്.
മറ്റ് കളിക്കാരുമായി തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും താൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. 2023-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതാണ് ബാലൺ ഡി ഓർ വോട്ടിംഗിൽ എംബാപ്പെയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടം. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്റര് മിലാനെതിരെയുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.
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