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കുളമാവ് ഡാമിൽ മെസിക്ക് മുഖത്തോടുമുഖം നെയ്‌മർ; ഇടുക്കിയിൽ ലോകകപ്പ് ആവേശം

ആവേശപ്പോരിൽ അർജൻ്റീന ഫാൻസും ബ്രസീൽ ഫാൻസും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. വളരെ ആവേശത്തിലും ശുഭപ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ഇരുകൂട്ടരും.

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കുളമാവിൽ സ്ഥാപിച്ച നെയ്‌മറിൻ്റെയും മെസിയുടെയും കട്ട്‌ഔട്ടുകൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 9:11 AM IST

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ഇടുക്കി: ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന കുളമാവ് ഡാമിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരി വീണിരിക്കുന്നു! 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശം കേരളത്തിൽ അലയടിക്കുമ്പോൾ, മെസിയുടെ കൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ടുമായി അർജൻ്റീന ആരാധകർ കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ, അതിലും വലിയ മറുപടിയുമായി ബ്രസീൽ ആരാധകരും എത്തിയതോടെ ഇടുക്കിയിലെ ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടം അക്ഷരാർഥത്തിൽ ആവേശക്കടലായി. ചെറുതോണി-തൊടുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയോരത്തെ ഡാമിന് നടുവിൽ ഇപ്പോൾ നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, രണ്ട് ആരാധക കൂട്ടായ്‌മകളുടെ അഭിമാനം കൂടിയാണ്.

ആവേശമായി കൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ടുകൾ
ജലാശയത്തിന് നടുവിൽ ആദ്യം ഉയർന്നത് സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസിയായിരുന്നു. മലനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മനോഹര കാഴ്‌ച ഒരുക്കിയത് കുളമാവിലെ അർജൻ്റീന ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരാധകരാണ്. അനന്തു സുരേഷ്, വിനായക് സുനിൽ, നിബിൻ ബെന്നി, ബെന്നറ്റ് ജീജോ, ഷാരോൺ കെ. രാജു തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതിനായിരത്തോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഈ കൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ട് നിർമിച്ചത്. അതേസമയം, മെസി ഇത്തവണ കപ്പടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അർജൻ്റീന ആരാധകരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഇതിഹാസ താരമായ മെസിയുടെ അവസാന ലോകകപ്പായതിനാൽ അർജൻ്റീന തങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ലോകകപ്പും ഉറപ്പായി സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ആരാധകർ ഒരേസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു.

കുളമാവിൽ സ്ഥാപിച്ച നെയ്‌മറിൻ്റെയും മെസിയുടെയും കട്ട്‌ഔട്ടുകൾ (ETV Bharat)

എന്നാൽ ബ്രസീൽ ആരാധകർക്ക് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. അവർ തീരെ പിന്നോട്ട് പോയില്ല. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മറുപടിയെത്തി. മെസിക്ക് മുഖത്തോടുമുഖം നോക്കി 42 അടി ഉയരത്തിൽ നെയ്‌മറിൻ്റെ കൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ട് കുളമാവ് ഡാമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആവേശപ്പോരിൽ അർജൻ്റീന ഫാൻസും ബ്രസീൽ ഫാൻസും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയാറല്ല. ഇരുകൂട്ടരും വലിയ ആവേശത്തിലും ശുഭപ്രതീക്ഷയിലുമാണ്.

ബ്രസീൽ പ്രതാപകാലത്തെ അനുസ്‌മരിപ്പിച്ച് ഇത്തവണ കപ്പടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. എല്ലാ തവണയും നെയ്‌മറിൻ്റെ കട്ട്‌ഔട്ട് ഇവിടെ വയ്‌ക്കാറുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കട്ട്‌ഔട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് വാർത്തയിൽ ഇടംനേടുന്നത് ആദ്യമായാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കുളമാവിലെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കാഴ്‌ചകൾ തുടരുകയാണ്. ലോകകപ്പ് ദിനങ്ങളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ.

കേരളം കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ ലഹരിയിൽ
കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോ‌ൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ മെസിയുടെയും നെയ്‌മറിൻ്റെയും കൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ടുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, കൊച്ചി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ആരാധകർ സ്ഥാപിച്ച പടുകൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ടുകൾ ഇതിനോടകം വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ആവേശം നിറഞ്ഞ സമയത്ത് പുഴകളുടെ നടുവിലും ഡാമുകളിലും വഴിയരികുകളിലുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ടുകൾ ഉയരാറുണ്ട്.

മുൻപ് കേരളത്തിലെ പുഴയിൽ ഉയർന്ന കട്ട്‌ഔട്ടുകളുടെ ചിത്രം ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ വരെ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. പല ആരാധകരും വലിയ തുകകൾ ചെലവിട്ടാണ് ഇത്തരം കൂറ്റൻ കട്ട്‌ഔട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വളരെ കൗതുകകരമായ കാഴ്‌ചയാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഒരുക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയേറുമ്പോൾ കേരളം വീണ്ടും കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ ലഹരിയിലേക്ക് പൂർണമായും അമരുകയാണ്.

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TAGGED:

FIFA 2026
KERALA FOOTBALL FEVER
MESSI NEYMAR CUTOUTS IDUKKI
FIFA WORLD CUP KERALA
KULAMAVU DAM FOOTBALL CUTOUTS

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