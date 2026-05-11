ആവേശപ്പോരില് ആർസിബിക്ക് 'ത്രില്ലർ' വിജയം; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്!
മുംബൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് മോഹങ്ങൾ അവസാനിച്ചു; ബെംഗളൂരുവിനു ജയം.
Published : May 11, 2026 at 9:15 AM IST
റായ്പൂര്: അവസാന പന്ത് വരെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തകർത്ത് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. ഇന്നലെ റായ്പൂരിലെ ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ആർസിബി വിജയിച്ചത്. ഈ തോൽവിയോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎൽ 2026-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തായി.
ക്രൂണാൽ പാണ്ഡ്യയുടെ അർധസെഞ്ചുറിയും (73), അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ നടത്തിയ പോരാട്ടവുമാണ് ആര്സിബിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
തകർച്ചയോടെ തുടക്കം
167 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ആർസിബിയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ദീപക് ചാഹർ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ വിരാട് കോലി ഗോൾഡൻ ഡക്കായി മടങ്ങി. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പാട്ടിദാറും വേഗത്തിൽ പുറത്തായതോടെ പവർപ്ലേയിൽ ആർസിബി 47/3 എന്ന നിലയിൽ പതറി.
ക്രൂണാൽ പാണ്ഡ്യയുടെ പോരാട്ടം
മധ്യനിരയിൽ ക്രൂണാൽ പാണ്ഡ്യ നടത്തിയ വീരോചിതമായ പ്രകടനമാണ് കളി മാറ്റിയത്. ഒരുവശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും പേശീവലിവ് വകവെക്കാതെ ക്രൂണാൽ പോരാടി. സ്പിന്നർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ച അദ്ദേഹം 73 റൺസുമായി ടീമിനെ വിജയത്തിന് അടുത്തെത്തിച്ചു. ജേക്കബ് ബെഥേൽ (27) ക്രൂണാലിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. എന്നാൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ മുംബൈയുടെ കോർബിൻ ബോഷ് (4 വിക്കറ്റ്), ബുംറ എന്നിവർ പന്തുകൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ കളി വീണ്ടും മുറുകി.
ഭുവിയുടെ 'ഐസ് കൂൾ' ഫിനിഷ്
അവസാന ഓവറിൽ 15 റൺസായിരുന്നു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യ പന്തുകളിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും ഭുവനേശ്വർ കുമാർ സിക്സര് അടിച്ചതോടെ ആർസിബി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. അവസാന പന്തിൽ രണ്ട് റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ റാസിഖ് സലാം ദാർ ഡൈവ് ചെയ്ത് റൺ പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ആർസിബി ആവേശ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
മുംബൈ ഇന്നിംഗ്സ്
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ മുംബൈക്ക് ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ തകർപ്പൻ സ്പെൽ തിരിച്ചടിയായി. രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവരെ ഭുവി പുറത്താക്കി. തിലക് വർമ്മയുടെ (57) പോരാട്ടമാണ് മുംബൈയെ 166/7 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലെത്തിച്ചത്. ഭുവനേശ്വർ കുമാർ 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
പന്തുകൊണ്ടും ബാൽകൊണ്ടും തിളങ്ങിയ ഭുവനേശ്വർ കുമാറും, പരിക്കിനോട് മല്ലിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്ത ക്രൂണാൽ പാണ്ഡ്യയുമാണ് ആർസിബിയുടെ വിജയശില്പികൾ.
