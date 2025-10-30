'സഞ്ജുവിനെ പതിനൊന്നാമനായും ഇന്ത്യ ഇറക്കും; നിര്ഭാഗ്യവാന്, ഇതു അന്യായമെന്ന് ക്രിസ് ശ്രീകാന്ത്
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ ടി20 മത്സരം കളിച്ച ഇലവൻ 'ഏകദേശം ലോകകപ്പ് ടീം' ആയിരിക്കുമെന്നും ശ്രീകാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Published : October 30, 2025 at 1:18 PM IST
അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും സഞ്ജു സാംസണോട് അന്യായമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ക്രിസ് ശ്രീകാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സാംസണിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലെ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താളത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തി സഞ്ജു സാംസൺ ആണെന്നും ശ്രീകാന്ത് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞു.
'ഒരു ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ അവർ എല്ലായിടത്തും അയയ്ക്കുന്നു. മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് സ്ഥാനത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവനെ ഇറക്കുമെന്നതാണ് അവസ്ഥ. അവസരം ലഭിച്ചാൽ, അവർ അദ്ദേഹത്തെ പതിനൊന്നാം നമ്പറിലും അയച്ചേക്കാം! ടോപ് ഓഡറിൽ ഇത്രയും മികവ് കാട്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കായാലും നിരാശയുണ്ടാവും. പക്ഷേ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ടീം ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് മാർഗമില്ല.
2024 ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനുശേഷം, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സ്ഫോടനാത്മകമായ ഓപ്പണർമാരിൽ ഒരാളാണ് സാംസൺ, വെറും 13 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെഞ്ച്വറികൾ നേടുകയും 183 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 37 ശരാശരി നേടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ആക്രമണാത്മക ടി20യിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയുമായുള്ള താരത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം നിർണായകമായിരുന്നു.
അതിനിടെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ശുഭ്മന് ഗിൽ ടി20 ഐയിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനം താഴേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. മൂന്ന് തവണ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്തു. ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ നിർണായകമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സാംസൺ, പാകിസ്ഥാനെതിരായ അവസാന ഓവറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആവേശകരമായ വിജയത്തിൽ 21 പന്തിൽ 24 റൺസ് നേടി.
'ഏഷ്യാ കപ്പിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത് ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്, കാരണം ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ആദ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി സഞ്ജു ഇപ്പോൾ യാന്ത്രികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു. കാൻബറയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ ടി20 മത്സരം കളിച്ച ഇലവൻ 'ഏകദേശം ലോകകപ്പ് ടീം' ആയിരിക്കുമെന്നും ഹർഷിത് റാണയ്ക്ക് പകരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ടീമിൽ ഇടം നേടുമെന്നും ശ്രീകാന്ത് പ്രവചിച്ചു. ടീം ഏതാണ്ട് സജ്ജമായി, ഇനി ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് മത്സര പരിശീലനവും താളവും നേടുക എന്നതാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
