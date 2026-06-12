മഴയെ തോൽപ്പിച്ച ആവേശം; ലോകകപ്പ് വരവേറ്റ് കോഴിക്കോട് പുതിയപാലത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ
ഘോഷയാത്രയുടെ നിറംകെടുത്താൻ ശക്തമായ മഴ പെയ്തിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പുതിയപാലത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ അണിനിരന്നു
Published : June 12, 2026 at 9:27 AM IST
കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ നാടും നഗരവും ഒരുപോലെ ആവേശത്തിലാണ്. കാൽപ്പന്തിനെ ജീവവായുവായി നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന മലബാറിന് ലോകകപ്പെന്നാൽ ആവേശത്തിൻ്റെ പെരുമഴക്കാലമാണ്. ഇക്കുറിയും ആ പതിവ് തെറ്റിയില്ല.
ആവേശത്തിരമാലകൾ അലതല്ലുന്ന കോഴിക്കോട് പുതിയപാലത്ത് തലമുറകളുടെ മഹാസംഗമമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം പുതിയപാലത്തെ ജനകീയ സമിതിയുടെ താത്കാലിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഒഴുകിയെത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളാണ്. ഫുട്ബോളിനെ ജീവവായുവായി കാണുന്ന മലബാർ മേഖലയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് ഒരു ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം തന്നെയാണ്.
വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഘോഷയാത്രയുടെ നിറംകെടുത്താൻ ശക്തമായ മഴ പെയ്തിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പുതിയപാലത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ അണിനിരന്നു. മഴയെപ്പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ആവേശത്തോടെയാണ് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിളംബര ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത്.
ഉദ്ഘാടനവും കലാപരിപാടികളും
തുടർന്ന് ജനകീയ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ താത്കാലിക ഓഡിറ്റോറിയം എംഎൽഎ ഫൈസൽ ബാബു നാടമുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം ബൈജു നാഥ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. പ്രദേശത്ത് ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. കൂടാതെ ഗാനമേള ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കലാപരിപാടികളും വേദിയിൽ അരങ്ങേറി. ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിനൊപ്പം നാടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ.
വൈകുന്നേരം മുതൽ തന്നെ ലോകകപ്പിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടികളുമായി നിരവധി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ പുതിയപാലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ബ്രസീലിൻ്റെയും അർജൻ്റീനയുടെയും ആരാധകരാണ് പുതിയപാലത്ത് ഫുട്ബോൾ ആരവം ഉയർത്താൻ കൂടുതലായുമെത്തിയത്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ് ഗ്യാലറികളിൽ സ്ഥാനംപിടിച്ചു. ഓരോ ടീമിൻ്റെയും ആരാധകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്യാലറികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.
പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെവന്ന് ഫുട്ബോൾ കാണാമെന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാർഥിനിയായ നബീഹ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലോകകപ്പ് ബ്രസീൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും നബീഹ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നബീഹയെപ്പോലെ നിരവധി പെൺകുട്ടികളാണ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം നെഞ്ചിലേറ്റി പുതിയപാലത്തെ താത്കാലിക ഗ്യാലറിയിൽ എത്തിയത്. ഫുട്ബോൾ കേവലം ഒരു കളിയല്ലെന്നും അതൊരു വികാരമാണെന്നും തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗ്യാലറിയിലെ ഓരോ കാഴ്ചകളും.
ബിഗ് സ്ക്രീനും കാഴ്ചവിരുന്നും
പുതിയപാലത്തെ താത്കാലിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും മികച്ച ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവിരുന്നൊരുക്കാൻ വലിയ ബിഗ് സ്ക്രീനും സംഘാടകർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിവരുന്ന ഒരുമാസക്കാലം ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രദേശവാസികളുടെ കലാമികവും പുതിയപാലത്തെ ഫുട്ബോൾ ആരാധക കൂട്ടായ്മയായ ജനകീയ സമിതിയുടെ ഈ താത്കാലിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അരങ്ങേറും. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വലിയ ആഘോഷപരിപാടികൾക്കാണ് ജനകീയ സമിതി നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഇതൊരു മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി മാറുമെന്നാണ് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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