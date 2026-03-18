സൈപ്രസിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്ക; കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് കോനേരു ഹംപി പിന്മാറിയേക്കും
സൈപ്രസിലെ ചെസ്സ് വേദിയെച്ചൊല്ലി ഹംപിയും ഫിഡെയും നേർക്കുനേർ.
Published : March 18, 2026 at 8:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യത്തെത്തുടർന്ന് സൈപ്രസിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഡെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെസ്സ് ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ താരം കോനേരു ഹംപി കടുത്ത ആശങ്ക അറിയിച്ചു. മേഖലയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യവും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് ഹംപി വ്യക്തമാക്കി.
മെഡിറ്ററേനിയൻ ദ്വീപായ സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ ഈ മാസം നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണ് താരത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയത്. 'നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യവും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ്. ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള ബോംബാക്രമണങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മടിയുണ്ട്,' ഹംപി നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ബോംബ് ഭീഷണികൾക്കും മിസൈൽ സൈറണുകൾക്കും ഇടയിലല്ല ലോകോത്തര ടൂർണമെന്റുകള് നടക്കേണ്ടതെന്നും, സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കളിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026 മാർച്ച് 28 മുതൽ ഏപ്രിൽ 16 വരെ സൈപ്രസിലെ ക്യാപ് സെന്റ് ജോർജസ് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്ടിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ടൂർണമെന്റ് മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്നും ഫിഡെ സി.ഇ.ഒ എമിൽ സുട്ടോവ്സ്കി അറിയിച്ചു. വേദി സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പക്ഷം.
I know that alone, I may not be able to change anything. But regardless of whether I play in the Candidates or not, I felt it was important to express what I genuinely feel. I’m truly grateful to everyone who has shown their support. . For those who cannot understand the…— Koneru Humpy (@humpy_koneru) March 18, 2026
ഹംപിയുടെ പ്രതികരണം:
ഇക്കാര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ ഹംപി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി: 'ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയാം. എങ്കിലും എന്റെ യഥാർത്ഥ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നി. സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരോട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലായെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി.
ഫിഡെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെസ്സ് ടൂർണമെന്റ്
ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഡി. ഗുകേഷിനെയും (പുരുഷ വിഭാഗം), ജൂ വെൻജുനെയും (വനിതാ വിഭാഗം) നേരിടേണ്ടത് ആരൊക്കെയെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരമാണിത്. 2025-ലെ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ റണ്ണറപ്പായ ഹംപിയെ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദിവ്യ ദേശ്മുഖ്, വൈശാലി രമേശ്ബാബു എന്നിവരും ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച വനിതാ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ഹംപിയുടെ പിന്മാറ്റം ടൂർണമെന്റിന്റെ ആവേശത്തെ ബാധിച്ചേക്കും. 2026-ലെ പോരാട്ടത്തിൽ ഹംപി, താൻ സോംഗി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന താരങ്ങളും ദിവ്യ ദേശ്മുഖ് അടക്കമുള്ള യുവതലമുറയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
