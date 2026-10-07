കോലിക്ക് 5 കോടി കിട്ടിയോ? ആത്മീയ സന്ദർശന വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് താരത്തിന്റെ വക്താവ്
വൃന്ദാവൻ വിവാദം: വിരാട് കോലിക്കെതിരായ 5 കോടിയുടെ ആരോപണം പച്ചക്കള്ളമെന്ന് പ്രസ്താവന.
Published : October 7, 2026 at 3:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വൃന്ദാവനിലെ ആത്മീയ ഗുരു പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിന്റെ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കാൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് 5 കോടി രൂപ ലഭിച്ചെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് നിഷേധിച്ചു. ഈ പ്രചാരണം പൂർണ്ണമായും വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് വക്താവ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി സംഘർഷ് ന്യാസ് പ്രസിഡന്റായ ദിനേഷ് ശർമ്മ (ഫലഹാരി മഹാരാജ്) ഉന്നയിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കോലിയുടെ സംഘം ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെ
"വിരാട് കോലിയെക്കുറിച്ച് ഫലഹാരി മഹാരാജ് ദിനേഷ് ശർമ്മ ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിരാട് കോലി പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജ് ജിയെ സന്ദർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആഴമായ വിശ്വാസവും ആദരവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഈ ആരോപണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോ മുൻപ് മാധ്യമങ്ങൾ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു." അവര് വ്യക്തമാക്കി.
Virat Kohli & Anushka Sharma Visited Shri Premanand Ji Maharaj Dham in Vrindavan. https://t.co/mlMCqM3l9L— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 16, 2025
വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ
2023 ജനുവരിയിൽ കോലി നടത്തിയ ആദ്യ വൃന്ദാവൻ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. വിരാട് കോലിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ആഗോള ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിന്റെ പ്രശസ്തി വർധിപ്പിക്കാനായി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബിൽഡർ ലോബിയും രാജസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയും ചേർന്ന് 5 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചെന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് അയച്ച കത്തിൽ ശർമ്മ ആരോപിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, ഈ ആരോപണം തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരു വിധ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളോ, കരാറുകളോ, ഇൻവോയ്സുകളോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇത് വെറുമൊരു വാണിജ്യ ഇടപാടല്ലെന്നും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും കോലിയുടെ വക്താക്കൾ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.
ആശ്രമവുമായുള്ള ആത്മബന്ധം
വിരാട് കോലിയും ഭാര്യയും നടിയുമായ അനുഷ്ക ശർമ്മയും മകൾ വാമികയോടൊപ്പം 2023 ജനുവരിയിലാണ് ആദ്യമായി പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിനെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. പിന്നീട് 2025 മേയിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷവും, ഈ വർഷവും ഇരുവരും ആശ്രമത്തിൽ എത്തി അനുഗ്രഹം തേടിയിരുന്നു.
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