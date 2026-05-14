60 പന്തിൽ 105 റൺസ്! കിംഗ് കോലിയുടെ വൺ മാൻ ഷോയിൽ കൊൽക്കത്ത വീണു
കോലിപ്പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് വീണു; 6 വിക്കറ്റ് ജയവുമായി ആർസിബി പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്.
Published : May 14, 2026 at 7:06 AM IST
റായ്പൂര്: വിരാട് കോലിയുടെ മിന്നും സെഞ്ചുറി കരുത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന് 6 വിക്കറ്റ് വിജയം. കെകെആർ ഉയർത്തിയ 193 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 5 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ആർസിബി മറികടന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ ആർസിബി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
മഴയെത്തുടർന്ന് 75 മിനിറ്റ് വൈകി ആരംഭിച്ച മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ കെകെആർ, അംഗക്രിഷ് രഘുവംശിയുടെ (71) അർധസെഞ്ചുറിയുടെയും റിങ്കു സിംഗിന്റെ (പുറത്താകാതെ 49) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റേയും കരുത്തിൽ 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ 60 പന്തിൽ 11 ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 175 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 105 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന കോലി കെകെആറിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിന് തടയിട്ടു. കോലിയുടെ ഒൻപതാം ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറിയാണിത്.
𝗛.𝗨.𝗡.𝗗.𝗥.𝗘.𝗗 💯— IndianPremierLeague (@IPL) May 13, 2026
A scintillating ton from the chase master 👏👏
9th #TATAIPL hundred for Virat Kohli 🫡
Updates ▶️ https://t.co/X27WecYjiZ#KhelBindaas | #RCBvKKR | @imVkohli pic.twitter.com/GgyzG63rUf
കോലിയുടെ റൺ വേട്ടയും ആർസിബിയുടെ മറുപടിയും
193 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ആർസിബിക്ക് തുടക്കം പതുക്കെയായിരുന്നു. അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ സൗരഭ് ദുബെ എറിഞ്ഞ ഒന്നാം ഓവറിൽ 2 റൺസ് മാത്രമാണ് പിറന്നത്. എന്നാൽ വൈഭവ് അറോറ എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിൽ 4 ബൗണ്ടറികൾ പായിച്ച് കോലി ഗിയർ മാറ്റി. സഹ ഓപ്പണർ ജേക്കബ് ബെഥേൽ (6, രണ്ട് ഫോർ) ദുബെയ്ക്കെതിരെ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും കാർത്തിക് ത്യാഗിക്ക് റിട്ടേൺ ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി.
പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലുമൊത്ത് കോലി രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 92 റൺസിന്റെ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഇതിനിടെ കോലി 32 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. കാർത്തിക് ത്യാഗിയുടെ ഓഫ് കട്ടറിൽ വീണ് പടിക്കൽ (39) പുറത്തായതോടെയാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തകർന്നത്. പിന്നാലെ വന്ന രജത് പടിദാർ (6) സുനിൽ നരെയ്ന് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി.
𝙑𝙧𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢 𝙫𝙧𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢, OTW to celebrate our 8️⃣th 𝗪 of the szn. 🥶❤️🔥 pic.twitter.com/oJm3DoqjM4— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 13, 2026
അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ ആവേശം
ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീണെങ്കിലും കോലി ബൗണ്ടറികളിലൂടെ റൺറേറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. ത്യാഗിയെ സിക്സറിന് പറത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ എത്തിയ കോലി, 19-ാം ഓവറിൽ വൈഭവ് സിംഗിൾ എടുത്താണ് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ ടിം ഡേവിഡ് വേഗത്തിൽ പുറത്തായെങ്കിലും ജിതേഷ് ശർമ്മ (പുറത്താകാതെ 4) അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടി ആർസിബിയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. ഇതോടെ കെകെആറിന്റെ തുടർച്ചയായ നാല് മത്സരങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പിനാണ് ആർസിബി അന്ത്യം കുറിച്ചത്.
കെകെആറിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്
നേരത്തെ ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ കെകെആറിന് ഓപ്പണർ ഫിൻ അലനെ (0) മൂന്നാം ഓവറിൽ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു. ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ പന്തിൽ ജിതേഷ് ശർമ്മയ്ക്ക് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് അലൻ മടങ്ങിയത്. അജിങ്ക്യ രഹാനെ (19) മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്സും അടിച്ച് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഹേസൽവുഡിന് റിട്ടേൺ ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി.
Another day, another table topper! 🙈👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 13, 2026
Match after match, #TATAIPL Race to Playoffs just keeps getting tighter and more exciting! 🔥#RCBvsKKR | #ViratKohli, #RunMachine, #ChaseMaster, #SunilNarine, #RinkuSingh pic.twitter.com/GLLDoxHase
തുടർന്ന് ഒന്നിച്ച രഘുവംശിയും കാമറൂൺ ഗ്രീനും (32) ചേർന്ന് കെകെആറിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. 71 റൺസെടുത്ത രഘുവംശിയാണ് കെകെആറിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. അവസാന ഓവറുകളിൽ റിങ്കു സിംഗ് (29 പന്തിൽ 49*) തകർത്തടിച്ചതോടെയാണ് കെകെആർ സ്കോർ 190 കടന്നത്. ആർസിബി നിരയിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, റസിഖ് സലാം എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
Also Read:ചെന്നൈ ബീച്ചിലിറങ്ങി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സഞ്ജു; ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് 'ചേട്ടന്റെ' സർപ്രൈസ് എൻട്രി