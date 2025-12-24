റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് കോലി-രോഹിത് ഷോ; സച്ചിനെ മറികടന്ന് വിരാട്, സിക്സർ മഴയുമായി ഹിറ്റ്മാൻ
എ ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 16,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന സച്ചിൻ ടെന്ഡുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നാണ് വിരാട് കോലി ഇന്ന് ചരിത്രം കുറിച്ചത്.
ബെംഗളൂരു, ജയ്പൂര്: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും സെഞ്ച്വറികളുമായി ആറാടിയതോടെ റെക്കോർഡുകൾ വഴിമാറി. എ ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 16,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന സച്ചിൻ ടെന്ഡുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നാണ് വിരാട് കോലി ഇന്ന് ചരിത്രം കുറിച്ചത്.
ബെംഗളൂരുവിൽ ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹിക്കായി പാഡണിഞ്ഞ കോലി തന്റെ 330-ാം ഇന്നിംഗ്സിലാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 391 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്. 10,000 റൺസ് പിന്നിട്ട ശേഷം ഓരോ 1000 റൺസ് ബ്ലോക്കിലും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എത്തുന്ന താരമെന്ന ബഹുമതിയും ഇപ്പോൾ കോലിക്കൊപ്പമാണ്. നിലവിൽ എ ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 16,000 റൺസ് തികച്ച ആദ്യ അഞ്ച് താരങ്ങളിൽ വിരാട് കോലിക്കും സച്ചിനും പുറമെ ഗോർഡൻ ഗ്രീനിഡ്ജ്, റിക്കി പോണ്ടിംഗ്, ഗ്രഹാം ഗൂച്ച്, വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ് എന്നിവരാണുള്ളത്.
മറ്റൊരു ത്സരത്തില് ജയ്പൂരിൽ സിക്കിമിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മുംബൈക്കായി ഇറങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ സിക്സർ മഴ തീർത്താണ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. വെറും 62 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച രോഹിത് ആകെ 94 പന്തിൽ നിന്ന് 155 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. 18 ഫോറുകളും 9 സിക്സറുകളുമാണ് ആ ഇന്നിംഗ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. എ ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ 150-ന് മുകളിൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന ഡേവിഡ് വാർണറുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം (9 തവണ) എത്താനും ഹിറ്റ്മാന് സാധിച്ചു.
കൂടാതെ, 38-ാം വയസ്സിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ചരിത്രത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡും രോഹിത് സ്വന്തമാക്കി. പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ അനുസ്തുപ് മജുംദാറാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും ഇന്ത്യയുടെ പ്രീമിയർ ആഭ്യന്തര ഏകദിന ടൂർണമെന്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. വിരാട് കോലി അവസാനമായി 2009-ലും രോഹിത് 2017-ലുമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ടി20, ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇരുവരും 2027-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നത്.
സമീപകാലത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും ഇരുവരും പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമിൽ തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കരുത്തരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് കോലിയുടേയും രോഹിത്തിന്റെയും ഈ റെക്കോർഡ് പ്രകടനങ്ങൾ.
