ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം: റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് വിരാട് കോലി
സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡും പഴങ്കഥയായി; കോലി കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വിജയം.
Published : November 4, 2026 at 3:36 PM IST
ഓക്ലൻഡ് (ന്യൂസിലൻഡ്): വിരാട് കോലിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വിജയം. ഓക്ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. 3-2 ന് ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പരയിലും വിജയത്തോടെ തുടങ്ങാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു.
കൂടുതൽ ബൗൺസും സീം ചലനവുമുണ്ടായിരുന്ന പിച്ചിൽ കോലിയുടെ ഉജ്ജ്വല ബാറ്റിംഗാണ് ഇന്ത്യക്ക് ജയമൊരുക്കിയത്. മഴമൂലം 32 ഓവറിൽ 143 റൺസായി പുനർനിശ്ചയിച്ച വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്കായി കോലി 51 പന്തിൽ 74 റൺസ് നേടി. 56 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത ശുഭ്മന് ഗില്ലും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ ആദ്യം തന്നെ പുറത്തായെങ്കിലും, രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ കോലി-ഗിൽ സഖ്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത 113 റൺസ് ഇന്ത്യയെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് വെറും 10 റൺസിനിടയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമായെങ്കിലും, 12 പന്തിൽ 15 റൺസെടുത്ത ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചു.
A strong start in Auckland as India go 1-0 up in the ODI series 👏 📝: https://t.co/jdZ9ThMt2k https://t.co/qXM7783FZH— ICC (@ICC) November 4, 2026
രണ്ട് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് കോലി
മത്സരത്തിനിടെ രണ്ട് ചരിത്ര നേട്ടങ്ങളാണ് വിരാട് കോലി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്നാം നമ്പരിൽ ബാറ്റ് ചെയ്ത് 13,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബാറ്ററായി കോലി മാറി. കൂടാതെ, ഏകദിനത്തിലെ റൺ ചേസുകളിൽ (റൺസ് പിന്തുടരുമ്പോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ബാറ്ററെന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡും കോലി മറികടന്നു. സച്ചിന്റെ 8720 റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡാണ് കോലി ഇന്ന് പഴങ്കഥയാക്കിയത്.
ന്യൂസിലൻഡ് 185 റൺസിന് പുറത്തായി
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ന്യൂസിലൻഡ് നിരയെ 185 റൺസിന് അവർ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിംഗാണ് ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയത്. ഗുർനൂർ ബ്രാർ മൂന്നും അൻഷുൽ കംബോജ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ നേടി. 38 റൺസെടുത്ത ടിം സീഫെർട്ടാണ് കിവീസിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. നാല് ബാറ്റർമാർക്ക് മാത്രമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് നിരയിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യ കാണാനായത്. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരം നവംബർ 7 ശനിയാഴ്ച വെല്ലിംഗ്ടണിലെ സ്കൈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും.
Also Read: കിവികളെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് അർഷ്ദീപും ബ്രാറും കാംബോജും; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 186 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം