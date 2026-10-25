കാലിക്കറ്റിനെ തകർത്ത് ഫോഴ്സ കൊച്ചി; രാഹുൽ രാജുവിന് ഇരട്ട ഗോള്
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില് കാലിക്കറ്റിനെതിരെ കൊച്ചിക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം, കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ വീഴ്ത്തി ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
Published : October 25, 2026 at 10:00 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോളിൽ പരാജയമറിയാതെ മുന്നേറിയിരുന്ന ശക്തരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയെ അവരുടെ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയുടെ മുന്നേറ്റം. ഇതോടെ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊച്ചിയെത്തി. കോഴിക്കോട് ഇ.എം.എസ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് കൊച്ചിയുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയം.
തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെതിരെയുള്ള മിന്നും വിജയത്തിൻ്റെ ആവേശവുമായി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ ഹെഡ് കോച്ച് വിതാൽ ബോർക്കൽമാനും സംഘവും തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയാണ് ഈ അവിസ്മരണീയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഡബിൾ ഗോളുകളുമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ വിജയ ശില്പിയായി മാറിയ രാഹുൽ രാജുവും മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയ അലൻ സജിയുമാണ് മത്സരത്തിലെ താരങ്ങൾ. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും കളിക്കാരുടെ താളത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.
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പന്തിന് കൃത്യമായ വേഗം ലഭിക്കാത്തതും ചെറിയ പാസുകളിലൂടെ മുന്നേറാൻ കഴിയാത്തതും കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. എന്നാൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും പക്വതയോടെ കളിച്ച കൊച്ചി ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മുൻതൂക്കം നേടി. 37-ാം മിനിറ്റിൽ ഇടത് വിങിൽ നിന്ന് രാഹുൽ രാജു നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് അലൻ സജി കൊച്ചിയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ ഒപ്പമെത്താൻ കാലിക്കറ്റ് നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നായകൻ പ്രശാന്തിൻ്റെയും ബുവാസോയുടെയും മുന്നേറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോയി.
ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി ഒരു ഗോളിൻ്റെ സുരക്ഷിതമായ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കാലിക്കറ്റ് ലിയനാർഡോ ഡേവിഡിനെയും ജോബിനെയും കളത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ചത് 51-ാം മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായ നിർണായക സംഭവമാണ്. കൊച്ചി താരം അലൻ സജിയെ ബോക്സിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നു വീഴ്ത്തിയതിന് കാലിക്കറ്റ് ഗോൾകീപ്പർ മിർഷാദിന് റെഡ് കാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇതോടെ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങി കോഴിക്കോട് ടീം സമനിലക്കായി നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടത് മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശം വർധിപിച്ചു.
73-ാം മിനിറ്റിൽ ബുവാസോയുടെ ക്രോസിൽ പകരക്കാരൻ ലിയനാർഡോ തൊടുത്ത ഹെഡർ പുറത്തേക്ക് പോയത് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും വിഫലമാക്കി. തുടർന്ന് വെളിച്ചക്കുറവിനെ തുടർന്ന് മത്സരം അല്പനേരം തടസപ്പെട്ടെങ്കിലും കളി പുനരാരംഭിച്ചതോടെ കൊച്ചി പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. 80-ാം മിനിറ്റിൽ ഡീഗോ ഹെർണാണ്ടസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് രാഹുൽ രാജു കൊച്ചിയുടെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. പിന്നാലെ വീണ്ടും വലകുലുക്കിയ രാഹുൽ രാജു തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയും ടീമിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെയും ഗോൾ പൂർത്തിയാക്കി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടിയ രാഹുൽ തന്നെയാണ് നിലവിൽ ടൂർണമെൻ്റിലെ ടോപ് സ്കോറർ.
ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ജയമടക്കം 11 പോയിൻ്റോടെ ഫോഴ്സ കൊച്ചി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിപ്പറ്റി. തുല്യ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗോൾ ശരാശരിയുടെ ബലത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധ നിരയുടെ കരുത്തും നായകൻ പേരെരയുടെ നേതൃപാടവവും ഒത്തിണങ്ങിയ കൊച്ചിയുടെ ഈ കുതിപ്പ് കൊച്ചി ടീമിൻ്റെ ആരാധകരിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചാം റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച മലപ്പുറം എഫ്സി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
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