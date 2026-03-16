ETV Bharat / sports

എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം: ഇന്ത്യ - ഹോങ്കോങ്ങ് പോരാട്ടത്തിന് കൊച്ചി വേദിയാകും

2016-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീം കേരളത്തിൽ, എതിരാളികൾ ഹോങ്കോങ്ങ്.

JAWAHARLAL NEHRU STADIUM KOCHI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകർന്ന് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീം വീണ്ടും കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. 2027ൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിർണ്ണായകമായ അവസാന മത്സരം കൊച്ചിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. മാർച്ച് 31-ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും.

ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ആവേശം
നീണ്ട പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ 'ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്' കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനായി എത്തുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2016 മാർച്ചിൽ തുർക്ക്‌മെനിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനാണ് കൊച്ചി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ടീം കേരളത്തിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന മലയാളി ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ പത്തു വർഷത്തിന് ശേഷം ദേശീയ ടീം എത്തുമ്പോൾ വലിയ സ്വീകരണമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

INDIAN FOOTBALL TEAM (AIFF)

റാങ്കിംഗിനായി പൊരുതാൻ ഇന്ത്യ
നിലവിലെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. 2027-ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ നഷ്‌ടമായിക്കഴിഞ്ഞു. എതിരാളികളായ ഹോങ്കോങ്ങും ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സാങ്കേതികമായി ഈ മത്സരഫലം ടൂർണമെന്‍റ് യോഗ്യതയെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും, ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ പോയിന്‍റുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ വിജയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മോശം ഫോമിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്‍റ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം കൂടിയാണിത്. ഈ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാണ് കൊച്ചി. നേരത്തെ ഷില്ലോങ്ങിലും (ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ), മഡ്ഗാവിലും (സിംഗപ്പൂരിനെതിരെ) മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.

പുരുഷ ടീമിന്‍റെ തിരിച്ചടിയും വനിതകളുടെ മുന്നേറ്റവും
2023-ൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി, ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീം (ബ്ലൂ ടൈഗ്രസസ്) ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. തോൽവിയറിയാത്ത ഒരു യോഗ്യതാ ക്യാമ്പയിനാണ് വനിതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മംഗോളിയയെ 13-0 നും, തിമോർ-ലെസ്റ്റെയെ 4-0 നും, ഇറാഖിനെ 5-0 നും തകർത്ത ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ, കരുത്തരായ തായ്‌ലൻഡിനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ ആരാധകക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അഭിമാനകരമായ ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീം.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.