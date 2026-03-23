ഗ്ലാസ്‌ഗോയിലേക്ക് ടിക്കറ്റുറപ്പിച്ച് സജൻ പ്രകാശ്; സിംഗപ്പൂരിൽ വെള്ളിത്തിളക്കത്തോടെ കോമൺവെൽത്ത് യോഗ്യത

1 മിനിറ്റ് 57.09 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത സജൻ, സ്വിമ്മിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ച 1:57.12 സെക്കൻഡ് എന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം മറികടന്നാണ് ഗ്ലാസ്‌ഗോയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 8:49 PM IST

എസ് എസ് മനോജ്

തിരുവനന്തപുരം: സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യൻ നീന്തൽ താരം സജൻ പ്രകാശ് 2026 ഗ്ലാസ്‌ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് യോഗ്യത നേടി. പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനത്തിലാണ് താരം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 1 മിനിറ്റ് 57.09 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത സജൻ, സ്വിമ്മിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ച 1:57.12 സെക്കൻഡ് എന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം മറികടന്നാണ് ഗ്ലാസ്‌ഗോയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ കുവാൻ ഹുങ്-വാങ് (1:56.18) സ്വർണ്ണവും ഇന്ത്യയുടെ തീർത്ഥാങ്ക് പേഗു (2:00.96) വെങ്കലവും നേടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സജൻ പ്രകാശ്, ഒളിമ്പിക്സിൽ നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നീന്തൽ താരം എന്ന റെക്കോർഡിന് ഉടമ കൂടിയാണ്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടുക എന്നതിലാണ് ഇനി തന്‍റെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയെന്ന് സജൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ചു.

ഇതേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 200 മീറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഡ്‌ലെയിൽ വെങ്കലം കൂടി നേടി സജൻ തന്‍റെ മെഡൽ കൊയ്ത്ത് തുടർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് താരങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. പാരിസ് ഒളിമ്പ്യൻ ശ്രീഹരി നടരാജ് 200 മീറ്റർ ബാക്ക്‌സ്‌ട്രോക്കിൽ സ്വർണ്ണവും (2:03.07) 100 മീറ്റർ ബാക്ക്‌സ്‌ട്രോക്കിൽ വെള്ളിയും (55.75) കരസ്ഥമാക്കി. 400 മീറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഡ്‌ലെയിൽ ഷോൺ ഗാംഗുലി സ്വർണ്ണം നേടി തിളങ്ങി. ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനങ്ങളിൽ ബെനഡിക്റ്റൺ മാണിക്കരാജ് 100 മീറ്റർ, 50 മീറ്റർ ഇനങ്ങളിൽ റണ്ണർഅപ്പായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു.

വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബംഗളുരു ഡോൾഫിൻ അക്വാട്ടിക്‌സിലെ സുവാന ഭാസ്കർ ചേതന 50 മീറ്റർ ബാക്ക്‌സ്‌ട്രോക്കിൽ സ്വർണ്ണം നേടി. 100 മീറ്റർ ബാക്ക്‌സ്‌ട്രോക്കിൽ നിന വെങ്കിടേഷിനൊപ്പം സുവാന ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 16 വയസ്സുകാരിയായ ദിനിധി ദേശീംഗു 200 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ വെള്ളിയും 100 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ നാലാം സ്ഥാനവും നേടി ശ്രദ്ധേയയായി. ആദിത്യ ദിനേശ്, മിഹിർ ആംബ്രെ, ഹർഷ സരോഹ, ലിഖിത് എസ്.പി, ഹീർ ഷാ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.

