ഏകദിന പരമ്പരയിലും ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍ പുറത്ത്, കെ.എൽ രാഹുൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും; ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിലക് വർമ്മയെയും റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിനെയും ഏകദിന ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു.

KL Rahul
KL Rahul will lead the Indian team in the ODI series against South Africa (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കുമൂലം രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനെ ഏകദിന ടീമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. പകരം കെഎൽ രാഹുലിനെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലാണ് ഗില്ലിന്‌ പരുക്കേറ്റത്. മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ദിനം കഴുത്തിന് പരുക്കേറ്റ ഗിൽ റിട്ടയേർഡ് ഹർട്ട് ആവുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2022 നും 2023 നും ഇടയിൽ 12 ഏകദിനങ്ങളിൽ രാഹുല്‍ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും നയിക്കാൻ രാഹുലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദിന വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും പരിക്കിനെ തുടർന്ന് പുറത്താകും. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനിടെ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ പരിക്കേറ്റ താരം സുഖം പ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും, കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തേക്കെങ്കിലും കഠിനമായ വ്യായാമം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടെ വഴുതി വീണ് താരത്തിന്‍റെ വാരിയെല്ലിന് പരുക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, തിലക് വർമ്മയെയും റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിനെയും ഇന്ത്യ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ഗില്ലിനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അയ്യർക്കും പകരമായാണ് ഈ രണ്ട് ബാറ്റര്‍മാര്‍ എത്തുന്നത്. തിലക് മുമ്പ് നാല് ഏകദിനങ്ങളും റുതുരാജ് ആറ് ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിലാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി 50 ഓവർ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം:

രോഹിത് ശർമ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വിരാട് കോലി, തിലക് വർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടന്‍ സുന്ദർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ധ്രുവ് ജുറേൽ.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന ടീം: ടെംബ ബാവുമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഒട്ട്‌നിയൽ ബാർട്ട്‌മാൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കെ, ഡെവാൾഡ് ബ്രൂയിസ്, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ക്വിൻ്റൺ ഡി കോക്ക്, ടോണി ഡി സോർസി, റൂബിൻ ഹർമൻ, കേശവ് മഹാരാജ്, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, എയ്ഡൻ മാർക്രം, ലുൻഗിൻ മാർക്രം, ലുങ്കി റെൻജിയാൻ

KL Rahul
KL Rahul (ANI)

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന മത്സരക്രമം

  • ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30 ഞായറാഴ്ച (റാഞ്ചി) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
  • രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3 ബുധനാഴ്ച (റായ്‌പൂര്‍) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
  • മൂന്നാം ഏകദിനം: ശനിയാഴ്ച, ഡിസംബർ 6 (വിശാഖപട്ടണം) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30

ടി20ഐ പരമ്പര

  • ആദ്യ ടി20: ഡിസംബർ 9, ബരാബതി സ്റ്റേഡിയം, കട്ടക്ക്
  • രണ്ടാം ടി20: ഡിസംബർ 11, മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, മുള്ളൻപൂർ (ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢ്)
  • മൂന്നാം ടി20: ഡിസംബർ 14, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, ധർമ്മശാല
  • നാലാമത്തെ ടി20 ഐ: ഡിസംബർ 17, ഭാരതരത്‌ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ലഖ്‌നൗ
  • അഞ്ചാം ടി20: ഡിസംബർ 19, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദാബാദ്

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്ക്വാഡുകൾ (ടി20 ടീമുകളെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല).

