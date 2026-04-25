വിമർശകർക്ക് മരണമണി, 152 റൺസുമായി രാഹുൽ കളം നിറഞ്ഞാടി, പഞ്ചാബിന് 265 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം
ഐപിഎല്ലിൽ റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറിയുമായി കെ.എൽ. രാഹുൽ (152*)
Published : April 25, 2026 at 5:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയം. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുടെയും (പുറത്താകാതെ 152) നിതീഷ് റാണയുടെ (91) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റേയും കരുത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 264 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി.
ചരിത്രം കുറിച്ച് രാഹുൽ
വെറും 67 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 16 ഫോറുകളും 9 സിക്സറുകളുമടക്കം 152 റൺസാണ് രാഹുൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറാണിത്. ക്രിസ് ഗെയ്ലിനും ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തിനും ശേഷം 150 കടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബാറ്റിംഗ് താരമായും രാഹുൽ മാറി. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കായി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡും രാഹുൽ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു. 47 പന്തിൽ നിന്നാണ് രാഹുൽ തന്റെ കരിയറിലെ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്.
റാണ-രാഹുൽ കൂട്ടുകെട്ട്
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡൽഹിക്ക് പാതും നിസങ്കയെ (11) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായെങ്കിലും, രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച രാഹുലും നിതീഷ് റാണയും പഞ്ചാബ് ബൗളർമാരെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലയിലേക്കും പറത്തി. വെറും 95 പന്തുകളിൽ നിന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് 220 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. 44 പന്തിൽ 91 റൺസെടുത്ത റാണയുടെ പ്രകടനം രാഹുലിന് മികച്ച പിന്തുണയേകി. 11 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളുമാണ് റാണയുടെ ഇന്നിംഗ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്.
They came. They saw. They conquered the record books! ✍️📖
The class of @klrahul 🤝 The power of Nitish

പിഴവുകൾ വരുത്തി പഞ്ചാബ്
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്കോർ 12-ൽ നിൽക്കെ ശശാങ്ക് സിംഗ് രാഹുലിന് നൽകിയ ജീവൻദാനം പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പിന്നീട് അർഷദീപ് സിംഗിനെയും മാർക്കോ ജാൻസനെയും യുവേന്ദ്ര ചാഹലിനെയും അടക്കം രാഹുൽ നിർദാക്ഷിണ്യം പ്രഹരിച്ചു. 12-ാം ഓവറിൽ മാത്രം സാലിയർ ബാർട്ട്ലെറ്റിനെതിരെ 28 റൺസാണ് ഡൽഹി അടിച്ചെടുത്തത്.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നിതീഷ് റാണ ഔട്ടായെങ്കിലും, പുറത്താകാതെ 150 കടന്ന രാഹുൽ ഡൽഹിയെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറിലെത്തിച്ചു. ഗാലറിയിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആരാധകർ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിച്ചാണ് രാഹുലിന്റെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് പ്രകടനത്തെ വരവേറ്റത്.
